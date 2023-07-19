CHP'li Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısına sert çıktı: Belediye başkanının amiri olanlar memuru gibi sıraya geçiyor

"Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip arz ediyor. İzlerken utandım. Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum. Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de 'muhalif' olamazsın. Ya biri ya diğeri… Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır. Böyle bir saçmalık olmaz."