CHP'li Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısına sert çıktı: Belediye başkanının amiri olanlar memuru gibi sıraya geçiyor

CHP'li Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP yönetimindekilerle gerçekleştirdiği gizli toplantıyı sert sözlerle eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partililerin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde bir araya geldiği toplantının görüntülerinin sosyal medyaya sızması, muhalefetin gündemine bomba gibi düştü.
Konuyla ilgili bir açıklama da CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.
'Belediye başkanının amiri olanlar memuru gibi sıraya geçiyor'
'Gelin genel merkez atamasını kaldıralım'
Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: