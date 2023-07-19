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CHP'li Barış Yarkadaş 'darbe' toplantısına sert çıktı: Belediye başkanının amiri olanlar memuru gibi sıraya geçiyor

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP yönetimindeki 'değişim' isteyen bazı isimlerin gerçekleştirdiği gizli toplantıyı değerlendirdi. Bu toplantının ortaya çıkması ile CHP'deki hiyerarşinin nasıl yok edildiğinin gösterildiğini belirten Yarkadaş, "Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip arz ediyor. İzlerken utandım" dedi.

12:51 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP yönetimindekilerle gerçekleştirdiği gizli toplantıyı sert sözlerle eleştirdi.

CHP'li Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP yönetimindekilerle gerçekleştirdiği gizli toplantıyı sert sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partililerin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde bir araya geldiği toplantının görüntülerinin sosyal medyaya sızması, muhalefetin gündemine bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.


En az beş dönemdir CHP milletvekilliği yapıp değişim isteyen kişilerin öncelikle işe kendisinden başlayabileceğini belirten Yarkadaş,
"Örneğin; partideki görevlerinden istifa edip kurultayda herhangi bir göreve talip olmayacaklarını açıklayarak örnek bir davranış sergileyebilirler.."
dedi.

'Belediye başkanının amiri olanlar memuru gibi sıraya geçiyor'

Bu toplantının ortaya çıkması ile CHP'deki hiyerarşinin nasıl yok edildiğinin gösterildiğini söyleyen Yarkadaş,
"Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip arz ediyor. İzlerken utandım. Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum. Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de 'muhalif' olamazsın. Ya biri ya diğeri… Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır. Böyle bir saçmalık olmaz."
ifadelerini kullandı.

'Gelin genel merkez atamasını kaldıralım'

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"'DEĞİŞİM'i kazıyın altından “Belediye başkan adaylarını biz atayalım” çıkar… Meselenin özeti budur… Madem değişim diyorsunuz; gelin genel merkez atamasını kaldıralım. Vekili de başkan adayını da Ü Y E seçsin! Genel merkezin hiçbir atama yetkisi olmasın! Var mısınız?"


İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız
İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız

CHP'nin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantı sosyal medyaya sızan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu toplantıların hep yapıldığını ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, "Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi. Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


#Barış Yarkadaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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