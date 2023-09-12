CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak

Ekrem İmamoğlu - Barış Yarkadaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.
İmamoğlu'ndan yeni değişim çağrısı: Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun genel başkanlığa yeniden göz kırpmasına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.