CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak

"Konuştuğum belediye başkanına 'İmamoğlu genel başkan adayı olacak mı?' diye sordum ‘İmamoğlu bir İstanbul İl Kongresinin sonucunu iki Türkiye’de yapılacak olan diğer illerde olan kongrelerin sonucunu bekliyor. Eğer kendine uygun bir delege yapısının oluştuğuna kanaat getirirse Ekrem İmamoğlu aday olabilir’ dedi.