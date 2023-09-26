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CHP'li Barış Yarkadaş'tan 'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası: 39 ilçede aday şeklinde bahaneler üretiyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni dönemde İstanbul'a aday olmamak için bahaneler ürettiğini ve kavga çıkardığını söyledi. İmamoğlu'nun İstanbul'da değişimcilerin kazanması durumunda genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Yarkadaş, "Özgür Özel'den bağımsız olarak adaylık kovalayacak." dedi. 'Seçimlerin CHP Genel Merkezi yüzünden kaybedildiğini' vurgulayan İmamoğlu'nun, delegelerin evine giderek oy istediğini söyleyen Yarkadaş, "İBB Başkanı, 39 ilçedeki adayı kendisinin belirlememesi durumunda aday olmayacağı restini çekiyor. 'Sonuna kadar çarpışacağım' diyor" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
00:07 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Barış Yarkadaş

Ekrem İmamoğlu - Barış Yarkadaş

Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ilçe başkanları toplantısına
"Başkan programını bölmesin"
denilerek alınmadığı ortaya çıkmıştı. Görüntülerin basına servis edilmesi sonrasında CHP yandaşı gazeteciler,
"İmamoğlu İstanbul'a aday olmamak için böyle yapıyor"
yorumlarında bulunmuştu.

Yaşananlara ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu 25 Eylül'de gerçekleşen İBB Meclisi CHP toplantısında partilileri bir hayli kızdırdığını söyledi.

'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası

İmamoğlu'nun İBB Meclis toplantı salonunda CHP'li belediye başkanları ve Meclis üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu'nun yalnızca 20 dakika İstanbul'daki hizmetlerden bahsettiğini ve kalan süreyi CHP'deki parti içi siyasi durumlara ayırdığı ortaya çıktı.

Toplantıda yer alan altı farklı kişiye yaşananları teyit ettirdiğini belirten Yarkadaş, 'hayretle karşıladım' diyerek İmamoğlu'nun İBB başkan adayı olmak istemediğini ve bahane ürettiğini söyledi.



"İstanbul'da üstünlük kurarsa Özel'e rağmen genel başkan adayı olacak"

İmamoğlu'nun 'beni toplantılara almadılar' söylemlerinin de bu nedenle olduğunu vurgulayan CHP'li eski vekil,
"İstanbul'daki ilçe başkanlığı kongrelerinde değişimciler önde çıkarsa Özgür Özel'den bağımsız adaylık kovalayacak diyorlar."
dedi.
Seçimlerin CHP Genel Merkezi yüzünden kaybedildiğini söyleyen İmamoğlu'na, CHP'li belediye başkanlarının
"Akşener'e toz kondurmuyorsunuz. Hep İYİ Partililer ile bir aradasınız. Kendimize Saraçhane'deki mitingde yer bile bulamadık"
diyerek tepki gösterdiğini belirten Yarkadaş,
"İmamoğlu'nun bugünkü konuşmasının üslubu insanları rahatsız etti"
diye konuştu.

CHP'li başkanlar ve üyelere 'Özgür Çelik' resti: Sonuna kadar çarpışacağım

İmamoğlu'nun Özgür Çelik'i işaret ederek,
"Sonuna kadar çarpışacağım, sonuna kadar gideceğim"
diyerek rest çektiğini belirten Yarkadaş, "
Bu sözler üyeleri bir hayli üzdü. İmamoğlu için çarpıştık, kazandıktan sonra yazdığı kitapta örgütten bile bahsetmedi"
ifadelerini kullandı.

Hasta ziyareti görünümlü oy isteme

İmamoğlu'nun parti içi etik kuralları çiğnediğini belirten Yarkadaş,
"Hasta ziyareti adı altında, Ümraniye'de delegenin evine gidip oy istedi."
dedi.

"39 ilçe adayını ben belirlemezsem, İstanbul'a aday olmam"

Canan Kaftancıoğlu'nu 'fitne dağıtmakla' suçlayan İmamoğlu'nun eski mevzuları açarak adaylıktan çekilmeyi amaçladığını vurgulayan Yarkadaş,
"İBB Başkanı, 39 ilçedeki adayı kendisinin belirlememesi durumunda aday olmayacağı restini çekiyor. 'Sonuna kadar çarpışacağım' diyor
" diyerek sözlerini noktaladı.



#Ekrem İmamoğlu
#Barış Yarkadaş
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İstanbul
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