CHP'li Barış Yarkadaş'tan 'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası: 39 ilçede aday şeklinde bahaneler üretiyor

Ekrem İmamoğlu - Barış Yarkadaş
Yaşananlara ilişkin TV100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu 25 Eylül'de gerçekleşen İBB Meclisi CHP toplantısında partilileri bir hayli kızdırdığını söyledi.
'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası
İmamoğlu'nun İBB Meclis toplantı salonunda CHP'li belediye başkanları ve Meclis üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu'nun yalnızca 20 dakika İstanbul'daki hizmetlerden bahsettiğini ve kalan süreyi CHP'deki parti içi siyasi durumlara ayırdığı ortaya çıktı.
Toplantıda yer alan altı farklı kişiye yaşananları teyit ettirdiğini belirten Yarkadaş, 'hayretle karşıladım' diyerek İmamoğlu'nun İBB başkan adayı olmak istemediğini ve bahane ürettiğini söyledi.