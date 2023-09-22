CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na 'garabet içindesin' tepkisi: Partinin geleneklerini yok ediyor

14 ve 28 Mayıs'ta alınan çifte yenilgi sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Bozgun sonrasında hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına kulak tıkadı. Kasım ayında yapılacak kurultayda yeniden aday olacağı konuşulan CHP liderine karşı, partinin önde gelen isimleri 'değişim' hareketi başlattı. Bu hareketin mimarlarından Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in adaylığını ilan etmesinden kısa bir süre önce yerel seçimlerde yeniden İstanbul'a aday olacağını duyurmuştu.

CHP'li Yarkadaş'tan İmamoğlu'na 'garabet içindesin' tepkisi: Partinin geleneklerini yok ediyor

CHP yandaşı Enver Aysever'in iddiasına göre; Kadıköy Belediye Başkanlığına aday olacak olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

X hesabından yaptığı paylaşımda, değişimcilerin CHP'nin parti geleneklerini yok ettiğini söyleyen Yarkadaş, Bahçelievler delege seçimlerinde yaşananları örnek gösterip "İBB Başkanının delege peşine düşüp oy istemesi ve 'açıktan taraf olması' da ayrı bir garabet" dedi.

"Gelenek 'icazet isteme' değil siyasi nezaketin gereğiydi"

Yarkadaş'ın açıkça İmamoğlu'nu hedef alan açıklaması şöyle:

"CHP’nin parti gelenekleri “değişim” adı altında yok ediliyor.

Çok değil henüz 2 - 3 yıl önce partinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki başkan adayları genel başkana gider, “İl başkan adayı olmak istiyorum” der bilgi verirlerdi.

Bu gelenek; bir onay ya da “icazet isteme” değil siyasi nezaketin gereğiydi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, henüz 20 gün önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na seçilen Özgür Çelik’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aday olduğunu internet gazetelerinden öğreniyor.

“Değişim” dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki…

İBB Başkanının delege peşine düşüp oy istemesi ve “açıktan taraf olması” da ayrı bir garabet…

Hadi hayırlısı bakalım…"











