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CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen ve seçim yenilgisi sonrasında sorumluluk üstlenmediğini vurgulayan Özel'e, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş tepki gösterdi. "Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP’yi yönetemez zaten" diyen Yarkadaş, "Bu çarpık bakışa kimse prim vermez." dedi.

Hüseyin Berk
18:27 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel - Barış Yarkadaş

Özgür Özel - Barış Yarkadaş

Genel seçimde yaşanan hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek,
"Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi"
dedi.
"Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır."
diyen Özel,
"Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez. 2. yüzyılın CHP'si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir."
diye konuştu.

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor

Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Özel'in adaylık duyurusundaki açıklamalarına sert çıktı.

X hesabından yaptığı paylaşımda,
"39 milletvekilinin ittifaka verilmesini onaylayan, el kaldıran ve itiraz etmeyenler, kime neyi şikayet ediyor?"
diyen Yarkadaş,
"Hepiniz oradaydınız… Vekil listesini ben mi yazdım? 10 Mart 2018 tarihinde yazılan tüzük kurultayında ön seçimin kaldırılması için neden 'Kaldırılsın' oyu verdin?"
ifadelerini kullandı.
"Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP’yi yönetemez zaten"
diyen Yarkadaş, "
Bu çarpık bakışa kimse prim vermez.
" diye yazdı.


#Özgür Özel
#Barış Yarkadaş
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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