CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Özgür Özel, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralarını da değerlendirdi. Özel, terör sevici söylemlerde bulunan Tanrıkulu'nun açıklamalarına destek verdi. Özel, ''Sezgin Tanrıkulu AİHM kararıyla da sabit olan, geçmişte bazı TSK'lıların helikopterden köylüleri atması konusuna atıf yapmıştır. Açıklamasından kısa bir bölüm alınarak büyük bir linç kampanyası başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.