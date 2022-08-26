CHP'li başkan Melek Mızrak belediyeyi peşkeş çekti iddiası: Otel odası faturası dudak uçuklattı

Rüşvet soruşturmaları kapsamında Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in Pelitözü bölgesindeki imar oyunlarını ve rant vurgunu ortaya çıkmıştı. Bu kez Şahin'in yerine Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, yakın eş dost ve partililere Belediye kaynaklarını peşkeş çektiği öne sürüldü.

5 milyonluk kıyak

Sabah'ın haberine göre, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe alan Melek Mızrak Subaşı, Vekil Yaşar Tüzün'ün bir diğer yeğeni Selçuk Tüzün'e de 5 Milyon TL'lik kıyak yaptı. Subaşı'nın, Selçuk Tüzün'ün sahibi olduğu Tüzün Reklam şirketine, 5 Milyon TL bedel ile belediyenin reklam işlerini verdiği iddia edildi.

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En yakın arkadaşını fonluyor iddiası

Semih Şahin döneminde Başkan yardımcısı olan ve alınan skandal birçok karara el kaldırıp onay veren CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, en yakın arkadaşını da Belediye kaynaklarından fonladığı iddia edildi. Kendisine ait küçük bir işletmesi bulunan Berna Dönmez (Berna Külhan)'a, Belediyenin tüm organizasyon işlerini verdiği iddia edilen Subaşı bu sayede yakın arkadaşının para kazanmasına katkı sağlamakla suçlanıyor.

Otel faturası görenleri hayrete düşürürken, Belediye Başkanı Semih Şahin'in bile kaldığı odanın gecelik fiyatı 4 bin TL iken, Melek Mızrak Subaşı'nın ise 14 Bin TL'lik odada kaldığı ve tüketilen alkol ücretleriyle birlikte Subaşının 21 Bin TL'lik faturasının da Bilecik Belediye tarafından ödendiği iddia ediliyor.