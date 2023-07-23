CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir toplantı gerçekleştirdi. CHP'li 214 belediye başkanının katıldığı toplantı oldukça hareketli geçti.
Toplantının ayrıntılarını yazan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, ilk ve en eleştirel konuşmayı Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un yaptığını söyledi.
'15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum'
'Lider de dahil değişim gerekiyor'
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de partinin ikiye bölündüğünü vurgulayarak derhal buna müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
İmamoğlu: Toplantıyı etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum
Toplantıda son söz ise kendi isteği üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.