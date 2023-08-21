CHP'li başkanların '32 milyonluk yolsuzluk' kavgası: Sen önce sebepsiz zenginleşmeni açıkla

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu arasında 'yolsuzluk' tartışması yaşandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinin Belediye Başkanı Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yolsuzluk yaptığını öne sürmüştü.
'32 milyon yolsuzluk yaptılar'
'32 milyon yolsuzluk yaptılar'
Atay'ın
"Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar"
iddiasına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan yanıt geldi.
'İspatlamazsan namertsin'
'İspatlamazsan namertsin'
Sabah'ın haberine göre; Nazilli İlçe Kongresi'nde konuşan Çerçioğlu,
"Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de."
ifadelerini kullandı.
'Sebepsiz zenginleşmeyi açıkla'
'Sebepsiz zenginleşmeyi açıkla'
Çerçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli. Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın"
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1 saat önce