CHP'li başkanların '32 milyonluk yolsuzluk' kavgası: Sen önce sebepsiz zenginleşmeni açıkla

"Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli. Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın"