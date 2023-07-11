CHP'li başkanların 'değişim' kavgası: Büyükerşen 'Kılıçdaroğlu gitmezse Eskişehir'i kaybederiz' diyen Kurt'a tepki gösterdi

Eskişehir Büyükşehit Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 'Kılıçdaroğlu gitmezse Eskişehir'i kaybederiz' diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Ne HDP'ye yaranabildik ne sağcılara. Bu şekilde devam ederse Eskişehir'de bile kaybedebiliriz" dedi.
Kurt'un sözlerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den yanıt geldi.
'Bu laflar sürdürülebilir provokasyondur'
'CHP bölünürse cumhuriyete elveda deriz'
'Kılıçdaroğlu'nun çizdiği yolu doğru buluyorum'
Büyükerşen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz CHP'liler birlik, beraberlik içerisinde olmalıyız. Herkes buna göre mutlaka davranmalı. 'Kılıçdaroğlu gitsin' sözü CHP'nin bölünmesine hizmet etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu tür söylemler parti içinde klik oluşturmaktan başka bir şeye yaramaz. Biz kaybettiysek hepimiz kaybettik. Bunun faturası sadece Kemal Bey'e çıkarılıyor. Sürekli 'Kemal Bey gitsin' sözü Ömer Seyfettin'in Diyet'ine benzeyecek. Kemal Bey'de Diyet'teki gibi 'ben gidiyorum' derse o zaman CHP başka bir tartışma içerisine girer. Ben kişi olarak Kılıçdaroğlu'nun çizdiği yolu doğru buluyorum. Kurultay yapılmalı, eksiğimiz, gediğimizi görmeliyiz. Şaşırdığım şey şu; Kemal Bey'in dün yetki verdiği, birlikte çalıştığı arkadaşlarını da her gün çıkıp 'değişim' dedikçe şaşkınlıkla izliyorum. Bu arkadaşlar bu tüzükler yapılırken neredeydi? Hepsi bu antidemokratik tüzükleri, uygulamaları desteklediler. Bunu da şaşkınlıkla izliyorum."