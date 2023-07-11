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CHP'li başkanların 'değişim' kavgası: Büyükerşen 'Kılıçdaroğlu gitmezse Eskişehir'i kaybederiz' diyen Kurt'a tepki gösterdi

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yerel seçimlerle ilgili "Eskişehir'de bile kaybedebiliriz" sözleri üzerine açıklamada bulundu. Kurt'un sözlerini 'provokasyon' olarak niteleyen Büyükerşen, "Hem içeriden hem de dışarıdan CHP'ye ağır bir saldırı var. Tek dertleri de CHP'yi bölmek. Eğer CHP bölünürse laikliğe de cumhuriyete de elveda deriz." ifadelerini kullandı.

09:50 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Eskişehir Büyükşehit Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 'Kılıçdaroğlu gitmezse Eskişehir'i kaybederiz' diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tepki gösterdi.

Eskişehir Büyükşehit Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 'Kılıçdaroğlu gitmezse Eskişehir'i kaybederiz' diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Ne HDP'ye yaranabildik ne sağcılara. Bu şekilde devam ederse Eskişehir'de bile kaybedebiliriz" dedi.

Kurt'un sözlerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den yanıt geldi.

'Bu laflar sürdürülebilir provokasyondur'

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Büyükerşen,
"Ben orayı kaybederiz burayı kaybederiz tartışmalarına hiçbir şekilde doğruluk payı vermiyorum. Hiçbir şekilde ben bu fikirlere katılmıyorum. Biz Eskişehir'de yüzde 54 ile seçimi aldık. Bu laflar sürdürülebilir provokasyondur."
ifadelerini kullandı.

'CHP bölünürse cumhuriyete elveda deriz'

CHP'ye hem içeriden hem de dışarıdan ağır bir saldırı olduğunu söyleyen Büyükerşen,
"Tek dertleri de CHP'yi bölmek. Eğer CHP bölünürse laikliğe de cumhuriyete de elveda deriz. Eğer biz özgür ve demokratik bir Türkiye kuracaksak bunu birlik içinde, parti bütünlüğü içinde yapmamız lazım. CHP'yi bölmeye çalışmak kalleşliktir."
diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu'nun çizdiği yolu doğru buluyorum'

Büyükerşen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz CHP'liler birlik, beraberlik içerisinde olmalıyız. Herkes buna göre mutlaka davranmalı. 'Kılıçdaroğlu gitsin' sözü CHP'nin bölünmesine hizmet etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu tür söylemler parti içinde klik oluşturmaktan başka bir şeye yaramaz. Biz kaybettiysek hepimiz kaybettik. Bunun faturası sadece Kemal Bey'e çıkarılıyor. Sürekli 'Kemal Bey gitsin' sözü Ömer Seyfettin'in Diyet'ine benzeyecek. Kemal Bey'de Diyet'teki gibi 'ben gidiyorum' derse o zaman CHP başka bir tartışma içerisine girer. Ben kişi olarak Kılıçdaroğlu'nun çizdiği yolu doğru buluyorum. Kurultay yapılmalı, eksiğimiz, gediğimizi görmeliyiz. Şaşırdığım şey şu; Kemal Bey'in dün yetki verdiği, birlikte çalıştığı arkadaşlarını da her gün çıkıp 'değişim' dedikçe şaşkınlıkla izliyorum. Bu arkadaşlar bu tüzükler yapılırken neredeydi? Hepsi bu antidemokratik tüzükleri, uygulamaları desteklediler. Bunu da şaşkınlıkla izliyorum."


#CHP
#Yılmaz Büyükerşen
#Kazım Kurt
#Kemal Kılıçdaroğlu
44 dakika önce
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