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CHP'li Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı: Ne olduğunu bilmeden ne değişiminden bahsediyorsun?

Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatan İlgezdi, "Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?" ifadelerini kullandı. CHP'nin kimsenin kariyer yapma yeri olmadığını belirten İlgezdi, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır." diye konuştu.

18:22 . 6/08/2023 Pazar
DHA
Battal İlgezdi, CHP'de 'değişim' isyanı başlatan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Battal İlgezdi, CHP'de 'değişim' isyanı başlatan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında partisinde hedef tahtasına konan CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

CHP'li Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı 6.Olağan Kongresi'nde İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatan İlgezdi,
"Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?"
ifadelerini kullandı.
CHP'nin kimsenin kariyer yapma yeri olmadığını belirten İlgezdi
, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır."
diye konuştu.

"Hiç kimsenin CHP'yi bu handikabın içine sokmaya hakkı yok"

İlgezdi, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkan aday olduğunda, dedik ki en doğru adaydır seçimi yüzde 10 farkla alıyoruz. Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur. Ne hikmetse parti kendi içinde hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan burada benim başkanlarım var, genel başkan yardımcılarım var, belediye başkanlarım var, ilçe başkanlarım var. Hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan, ne ilçelerinde, ne örgütünde ne parti meclisinde hiçbir toplantı yapmadan daha, sanki ‘Kemal sen kalk ben geliyorum’ diyen bir kadro ayağa kalktı partide.
‘Değişim’, Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlar CHP’nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar
. Hiç Ecevit’in bu partide nasıl genel başkan olduğunu, bu değişimin nasıl olduğunu okumamışlar.
Tabi ki hepimiz değişeceğiz bu koltuklar kimsenin babasın malı değil,
Kemal Kılıçdaroğlu gidecek bir gün başkası gelecek, Battal İlgezdi gidecek bir gün buraya başkası gelecek. Bizim konuşacağımız yer burası, parti meclisleri, kendi örgütlerimiz.
Günlerdir televizyonları açıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel televizyonda bunları izliyoruz. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlere 8 ay kala bu handikabın içine sokmaya hakkı yok.
Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı’nda sordum. Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani 'Sen git Kemal, ben geliyorum’ diyen parti değildir"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den 'Pendik'te çok şey değişti' diyen İmamoğlu'na tepki: Dört yılda bir iziniz yok
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den 'Pendik'te çok şey değişti' diyen İmamoğlu'na tepki: Dört yılda bir iziniz yok

CHP'deki değişim hareketine öncülük eden ve belediye hizmetlerini aksattığı gerekçesiyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Pendik'te çok şey değişti' ifadelerini kullandı. Pendik'e metro, otopark, kütüphane ve ulaşım çözümü gibi pek çok hizmetin yapıldığını söyleyen İmamoğlu'na Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den tepki geldi. İBB'nin dört yılda Pendik'te bir izi olmadığını söyleyen Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde maşallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel." ifadelerini kullandı.


#Ekrem İmamoğlu
#Battal İlgezdi
#CHP
#Ataşehir
#Kemal Kılıçdaroğlu
34 dakika önce
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