CHP'li Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı: Ne olduğunu bilmeden ne değişiminden bahsediyorsun?

Battal İlgezdi, CHP'de 'değişim' isyanı başlatan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında partisinde hedef tahtasına konan CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı.
Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
CHP'li Battal İlgezdi'den Ekrem İmamoğlu'na 'değişim' ayarı
"Hiç kimsenin CHP'yi bu handikabın içine sokmaya hakkı yok"
İlgezdi, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: