CHP’li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu’na 'zam' tepkisi: Verdiği sözü yerine getirene kadar peşindeyiz

CHP’li Bakırköy Belediyesi çalışanları kendilerine son üç yıldır zam yapılmadığı gerekçesiyle tören alanı önünde Kılıçdaroğlu’nu protesto ederek, daha önceden zam yapılacağı yönünde verdiği sözlerini hatırlattı.

Beylikdüzü’de park ve sosyal tesislerden oluşan bir dizi açılış ve temel atma törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye çalışanlarının ’zam’ tepkisi ile karşılaştı.

Bakırköy Belediyesi çalışanları, son üç yıldır zam alamadığı gerekçesi ile grev başlatmıştı. Aradan geçen süreçte çalışanlar, defalarca Bakırköy Belediyesi ve CHP’li yöneticilerden en azından yıllık enflasyon oranında zam yapılmasını istemişti.

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Grevin 13’üncü gününde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen işçiler, zam konusunda söz aldığını fakat aradan geçen günlerde sözün yerine getirilmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu protesto etti.

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KORUMALAR İŞÇİYİ UZAKLAŞTIRDI

Programa gelen Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışan bir işçi, koruma engeline takıldı. Kılıçdaroğlu, durumunu anlatmaya çalışan işçiyi dinlemezken, korumaları işçiyi alandan uzaklaştırdı.

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“Kılıçdaroğlu’nun peşini bırakmayacağız”

Son üç yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, “27 yıldır Bakırköy Belediyesinde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. Belediye başkanımız sıfır zam önerdi ve sonrasında 3,5,7 gibi bir zam modeli önerildi. Tabi bu rakamları kabul etmedik ve masadan kalktık.

Sesimizi Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmek için buradayız. Fakat 75 gündür onlarca kez kendilerine iletmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. ‘Grevdeyiz, desteğiniz bekliyoruz’ dedik ama bir dönüş alamadık. Bize defalarca söz verildi, halledeceğiz denildi ama bir sonuç alamadık. Biz ekmeğimiz için buradayız.

75 gündür bu kış şartlarında hak ettiğimiz almak için direniyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu’nun peşindeyiz. Grevimizin 13’üncü gününde kendisinden söz aldık, ‘Halledeceğiz arkadaşlar’ dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10’u, 15’i geçti ama hala bizim isteklerimiz yerine getirmediler.

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“TÜİK’İN ENFLASYON RAKAMLARI KADAR ZAM İSTİYORUZ”

İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK’in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz. Bizim karşımıza yüzde 0 zam ile geldiler ardından ise 5,7,9 gibi bir rakam söylediler. Yaşanan bu enflasyon karşısında bize dayattıkları bu oranları asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

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YİNE SÖZ VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü.

Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda kendisine yaşananları aktardık. Not alarak olayı çözeceğini söyledi. Bakırköy Belediye başkanını yanına çağırıp sorunu çözeceğini belirtti" dedi.

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OYNAT 01:00 Bakırköy Belediyesi işçilerinin zam grevleri 39. gününde Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev 39. gününde devam ediyor. Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.



Greve Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana, Niğde, Konya ve İzmir'den gelen Belediye-İş üyeleri de destek verdi. İl dışından gelen sendika üyeleri, protesto amaçlı Bakırköy Belediyesi Binası'na yumurta attı. Bu sırada sendika üyeleri, belediye binası önündeki caddeyi araç trafiğine kapatınca polis tarafından uyarıldı. BiP'te paylaş

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