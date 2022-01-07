CHP’li belediyelerdeki eş dost kadrolaşmaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na gitmişti. İçeri alınmayacağını bile bile MEB’e giden Kılıçdaroğlu, bu durumu kurmaylarıyla beraber bakanlık önünde şova dönüştürmüştü.

CHP ayrıca, "KPSS'de yüksek puan alan ve mülakatta elenenlere hukuksal destek vermek" için bir site kurduklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, son günlerde mülakatlar üzerinden algı oluşturmaya çalışsa da CHP’li belediyeler, eş, dost, akrabaların kadrolara alınması ve torpillerle sık sık gündeme geliyor. O isimler, eş dost kadrolaşmaları ve öne sürülenler şöyle:

CHP LİDERİNDEN 70 AKRABASINA İŞ

Başkanlara "Babamın oğlu olsa işe almayın" diyen Kılıçdaroğlu, SGK genel müdürü olduğu dönemde kurumu akrabalarıyla doldurdu. 1992-1999 yılları görev yapan Kılıçdaroğlu, birinci dereceden 70 yakınını kuruma yerleştirdi. Eski soyadı Karabulut olan Kılıçdaroğlu, Karabulut soyadlı 31 kişiyi işe aldı. Kılıçdaroğlu’nun annesinin kızlık soyadı ise Gündüz. Kılıçdaroğlu döneminde Gündüz soyadıyla SSK’ya giren personel sayısı ise 26. Kılıçdaroğlu’nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu’nun kızlık soyadı ise Düzgün. Kurumda çalışan Düzgün soyadlı personel sayısı ise 13.

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İMAMOĞLU’NDAN BALDIZINA KIYAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baldızı ve kuzeninin, önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesi’nde çalıştığı öne sürülmüştü. İmamoğlu’nun eşinin kardeşi Şeriman Gümüş, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenilmişti. Listede İmamoğlu’nun kuzeni de var. Kuzen Fatma Karasuç, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde işe alınmasıyla gündeme gelmişti.

AVUKAT DEĞİL AMA HUKUK MÜDÜRÜ

İzmir Torbalı Belediyesi’nin Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün başına, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın avukat olmayan kızı Ezgi Yıldız getirilmişti. Yıldız’ın, kızını önce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yapması, ardından Ezgi Yıldız'ın asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atanması, son olarak da belediyenin hukuk işleri müdürü olarak görevlendirilmesi tepkilere neden olmuştu.

ANKARA'DAKİ TORPİLİN BELGELERİ PAYLAŞILDI

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de sınavda 90 puan alanları mülakatta eleyip 60 puan alan kişileri işe aldığı ortaya çıkmıştı. AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde ASKİ'de torpil yapıldığını, sınava 140 kişinin girdiğini ve beş kişi hariç 135 kişinin puanında düşürme ve yükselme yapıldığını ve adaletli davranılmadığını" söylemiş ardından belge paylaşmıştı.

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KADROLAŞMA LİSTESİ UZADIKÇA UZUYOR

CHP yönetimindeki belediyelerin son seçimlerden sonra yaptığı ‘akraba’ atamalarının bazıları şöyle:

İzmir, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur, TORBEL A.Ş.’ye müdür yardımcısı, şoförü Ali Yakupoğlu başkan yardımcısı oldu.

İzmir, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın erkek kardeşinin oğlu üniversite öğrencisi Derya Girgin tesislerin müdürü, halasının kızı Yıldız Sedef halkla ilişkiler müdürü, eşinin akrabası Handan Kalalı muhasebe müdürü oldu.

İzmir, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın amca oğlunun eşi Nuriye Kayalar özel kalem müdürü, CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir park bahçeler müdürü, CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Candaş belediye şirketinde personel oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Esentürk kültür müdürlüğünde, eski CHP Bilecik İl Başkanı Turgay Öksüz’ü tesisler müdürlüğünde işe aldı.

Aydın, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın kardeşi Eralp Atay'ı sağlık işleri müdürü oldu. Ankara, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın damadı başkan yardımcısı oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, teyzesinin oğlunu başkan yardımcısı yaptı.

Tekirdağ, Çorlu Belediye Başkan Ahmet Sarıkurt, CHP Genel Başkan Danışmanı ve Milletvekili Erdoğan Toprak’ın kardeşini başkan yardımcısı yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kardeşi Metin Savaş'ı HATSU'da özel kalem müdürü, küçük kardeşi Mehmet Savaş'ı fen işleri müdürlüğünde saha şefi yaptı.

Karabük, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü yaptı. Adana, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, damadı Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürü yaptı. Adana, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kaynı Tolga Solmaz’ı kültür müdürü, kuzeni Ercan Çetin’i satın alma müdürü yaptı.

Ardahan Belediyesi Başkanı Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan oğlu Özgür Taştan ve CHP Ardahan İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Ocak’ı işe aldı. Belediye iştiraki ARBEL firmasının başına CHP Meclis Üyesi adayı Şefik Alpaslan’ı getirdi.

Antalya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun yeğeni Onur Alptekin’i özel kalemi yaptı. CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Ekdağ A.Ş.’de yönetim kuruluna getirildi. Antalya, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, belediye şirketinin başına kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ şirketinde, Nurten Aksüt ve Gürsel Yeter'in Beşiktaş Belediyesi'ne ait BELTAŞ şirketinde, Nejla Kayabaşı'ın ise Maltepe Belediyesi'ne ait MATAŞ'ta işe gitmeden maaş aldıkları ortaya çıktı. İlayda Çağla Koçoğlu yerel seçim sonrası İBB’nin Hamidiye şirketinde işe başladı.

GÜNDEM Ankara'da Mansur Yavaş'tan işe alımlarda büyük torpil: Belgeler ortaya çıkardı

GÜNDEM Eş-dost akraba belediyesi

GÜNDEM CHP’nin çekirdek ailesi