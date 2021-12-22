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POLİTİKA İSTANBUL

CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri bu kez ilçe başkanlığında eyleme başladı: Yalanlarınız karnımızı doyurmuyor

CHP yönetimindeki Bakırköy Belediyesi'nin önünde yaklaşık iki aydır grev yapan işçiler, görüşmelerinden sonuç alamadı. Bu nedenle CHP Bakırköy ilçe Başkanlığında bekleme eylemi başlatan işçiler, parti binasının camından "Yalanlarınız artık karnımızı doyurmuyor, işçiyiz, haklıyız, kazanacağız" yazılı pankart sarkıttı.

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Haber Merkezi AA
CHPli Bakırköy Belediyesi işçileri bu kez ilçe başkanlığında eyleme başladı: Yalanlarınız karnımızı doyurmuyor
​CHP'li Bakırköy Belediyesi işçileri bu kez ilçe başkanlığında eyleme başladı

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması için Bakırköy Belediye Binası önünde grev başlatan ve bugüne kadar belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde bir netice alamayan Belediye-İş Sendikasına üye işçiler, akşam saatlerinde CHP Bakırköy İlçe Başkanlığına gitti.

GÖRÜŞMEDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

50 kişilik grupla parti binasına gelen Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve Sendika Şube Başkanı Savaş Doğan, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç ve diğer yöneticilerle bir süre görüştü.

Görüşmeden olumlu bir sonuç alamayan işçiler, ilçe binasında ''bekleme eylemi'' başlattı.

"YALANLARINIZ KARNIMIZI DOYURMUYOR"

İşçiler, parti binasının camından "Yalanlarınız artık karnımızı doyurmuyor, işçiyiz, haklıyız, kazanacağız" yazılı pankart sarkıttı.

PARTİLİLERLE GERGİNLİK YAŞADILAR

İşçilerin, "Her şey güzel olacak diyordunuz'' sözleri üzerine partililer ve işçiler arasında gerginlik yaşandı.

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin 59. gününde olduklarını söyledi.

İşçi arkadaşlarının Bakırköy halkına hizmet ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hamile kadın arkadaşlarımız var. 30 yıl Bakırköy halkına hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Sorunumuzu Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'yla çözmek için özel çaba harcamamıza rağmen olmadı. Bülent Kerimoğlu ilk günkü sıfır zam dayatmasıyla aynı şekilde devam ediyor. Asgari ücretin konuşulduğu, yüzde 50 zam oranlarının konuşulduğu bir yerde Bakırköy Belediye Başkanı buraya uzun yıllar hizmet etmiş çalışanına yüzde 5, 7, 9 gibi oranlarla geçmişte uygulanmamış toplu iş sözleşmemizi uygulamak için ısrarlı bir tavır sergiliyor. Biz de yerel yönetimlerin siyasetle yönetildiğini biliyoruz. Burada siyasetçilerin sorumluluk almasını bekliyoruz.''

Yaklaşık 50 kişilik grubun CHP Bakırköy İlçe Başkanlığındaki bekleyişi sürüyor.

Bakırköy Belediyesi işçilerinin zam grevleri 39. gününde
OYNAT 01:00
Bakırköy Belediyesi işçilerinin zam grevleri 39. gününde
Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev 39. gününde devam ediyor. Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Greve Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana, Niğde, Konya ve İzmir'den gelen Belediye-İş üyeleri de destek verdi. İl dışından gelen sendika üyeleri, protesto amaçlı Bakırköy Belediyesi Binası'na yumurta attı. Bu sırada sendika üyeleri, belediye binası önündeki caddeyi araç trafiğine kapatınca polis tarafından uyarıldı.
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