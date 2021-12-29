Gündem Bakırköy Belediyesine icra şoku Yarı fiyatına satışa çıkartılacak
İSTANBUL

Bakırköy Belediyesi'ne icra şoku: Yarı fiyatına satışa çıkartılacak

İstanbul Bakırköy Belediyesi, satın aldığı meyve ve sebzelerin bedelini ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. Konuyla ilgili konuşan İcra Uzmanı Caner Çakı, “Konuya baktığımızda belediyenin alacaklıdan meyve ve sebze satın aldığını ve aldıkları bu ürünlerin ücretini ödemediği görülmekte” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakırköy Belediyesine icra şoku: Yarı fiyatına satışa çıkartılacak
Bakırköy Belediyesi

Bakırköy Belediyesinin alacaklı Ayhan Akar’dan satın aldığı meyve ve sebzelerin bedelini ödemedi. Yaşanan olayın ardından 10 Ocak 2020 tarihinde Akar tarafından Bakırköy Belediyesine ihtar çekildi. Çekilen ihtarda borcun sebebinin meyve alımı olduğu bildirildi. Başvuru sonrasında 2 milyon 257 bin 735,82 TL olan borcu sebebiyle, 13 Ağustos 2020 tarihinde Bakırköy Belediyesinin Dünya Ticaret Merkezi’ndeki hisselerinin haczedildiği belirtildi.

Hisseleri satışa çıkacak

8 Mart 2021 tarihinde kıymet takdiri yapılarak toplam 4 milyon 999 bin 623 adet hisse senedinin değeri 13 milyon 341 bin 734,14 TL olarak hesaplanarak, kararın 21 Nisan 2021 tarihinde Bakırköy Belediyesine tebliğ edildiği ifade edildi.

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İhtar çekilmesine rağmen ödeme yapılmadı

Konuyla ilgili bilgiler veren İcra Uzmanı Caner Çakı, ilk ihalenin 14 Ocak 2022 tarihinde saat 9.30’da, 15’inci İcra Müdürlüğünde yapılacağını belirterek, “Konuya baktığımızda belediyenin alacaklıdan meyve ve sebze satın aldığını ve aldıkları bu ürünlerin ücretini ödemediği görülmekte. Davacı olan tarafın 2020 yılının başında belediyeye alacakları için ihtar çektiğini ve karşılığında bir ödeme yapılmaması sonucu olayın bu aşamaya geldiğini görüyoruz. Sonuç olarak Dünya Ticaret Merkezi’ndeki Bakırköy Belediyesine ait olan 4 milyon 999 bin 623 adet hisse icradan değerinin yarı fiyatına satışa çıkartılacak ve oradan gelecek para ile alacaklının borcu ödenecek” ifadelerini kullandı.

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