CHP’li belediyelerde bir kişiye en az 2 müdürlük düşüyor

İki belediyede de bir kişi en az 2 farklı müdürlük görevini yürütüyor.

CHP’li belediyelerdeki ‘akraba kadrolaşması’ ve tek bir kişinin birçok farklı makamda görevlendirilmesi durumu, Bodrum Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nde de yaşanıyor.

İki belediyede de bir kişi en az 2 müdürlüğün başında bulunuyor. Bodrum Belediyesi’nde Onur Çevik, hem Tarımsal Hizmet Müdürü hem de Veteriner İşleri Müdürü olarak çalışıyor.

Kuşadası Belediyesi’nde de Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün başında Ethem Kerim görev alıyor.

Geçtiğimiz gün CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde Mustafa Karatay’a 4 farklı müdürlük, Günnur Yıldırım isimli çalışan da 2 farklı makam verildiği ortaya çıkmıştı. CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde de Ayşe Güven isimli çalışanın 3 makamın müdürü konumunda olduğu medyaya yansımıştı.

GÜNDEM CHP'li belediyede bir kişi 3 ayrı göreve 'müdür' olarak atandı

GÜNDEM CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi