Gündem CHPli belediyelerde bir kişiye en az 2 müdürlük düşüyor
POLİTİKA

CHP’li belediyelerde bir kişiye en az 2 müdürlük düşüyor

CHP’li Bodrum Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nde de bir kişi en az 2 farklı müdürlük görevini yürütüyor. Bodrum Belediyesi’nde Onur Çevik, Tarımsal Hizmet Müdürü ve Veteriner İşleri Müdürü; Kuşadası Belediyesi’nde de Ethem Kerim, Destek Hizmetleri Müdürü ve İşletme ve İştirakler Müdürü olarak çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki belediyede de bir kişi en az 2 farklı müdürlük görevini yürütüyor.
İki belediyede de bir kişi en az 2 farklı müdürlük görevini yürütüyor.

CHP’li belediyelerdeki ‘akraba kadrolaşması’ ve tek bir kişinin birçok farklı makamda görevlendirilmesi durumu, Bodrum Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nde de yaşanıyor.

İki belediyede de bir kişi en az 2 müdürlüğün başında bulunuyor. Bodrum Belediyesi’nde Onur Çevik, hem Tarımsal Hizmet Müdürü hem de Veteriner İşleri Müdürü olarak çalışıyor.

Kuşadası Belediyesi’nde de Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün başında Ethem Kerim görev alıyor.

  • Geçtiğimiz gün CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde Mustafa Karatay’a 4 farklı müdürlük, Günnur Yıldırım isimli çalışan da 2 farklı makam verildiği ortaya çıkmıştı. CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde de Ayşe Güven isimli çalışanın 3 makamın müdürü konumunda olduğu medyaya yansımıştı.

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CHP'li Torun: İktidar olursak liyakate bakacağız CHP'liler tabi ki öncelikli
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CHP'li Torun: İktidar olursak liyakate bakacağız CHP'liler tabi ki öncelikli
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