Gündem CHPli belediyenin haksız yere işten çıkardığı kadına "HDPye üye ol işin çözülsün" teklifi
POLİTİKA

CHP'li belediyenin haksız yere işten çıkardığı kadına "HDP'ye üye ol işin çözülsün" teklifi

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kıyımının mağdurlarından olan bir kadın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a yaşadıklarını anlattı. Sebepsiz yere işten çıkarılan kadın, mağduriyetine çözüm ararken "Gel seni HDP'ye üye yapalım işin çözülsün" teklifi aldığını söyledi. Kılavuz ise "Bu anlayış gerçekten CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK ile ortaklığının en büyük ispatıdır" yanıtını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli belediyenin haksız yere işten çıkardığı kadına HDPye üye ol işin çözülsün teklifi
İşten çıkarılan kadın - MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra başlayan işçi kıyımı artarak sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz.'' sözüne rağmen, geçtiğimiz haftalarda belediyede çalışan yaklaşık yüz kişi işten atıldı.

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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da o işçilerden biriyle görüştü. Mağdur kadına "İşinize son verecek ne yaşandı, neden böyle oldu?" sorusunu yönelten Kılavuz, "Hiçbir şey olmadı. Hatta beni ücretsiz izne ayırdıklarında Ali Uyan var, Koruma Daire Başkanı onun yanına gittim. 'Sizden özür dileyerek söylüyorum başkanım' dedim. 'Ben ücretsiz izne gönderilmeyi hak edecek ne yaptım?' dedim. 'Bizlik bir şey değil' dedi." yanıtını aldı.

CHP'li belediyenin haksız yere işten çıkardığı kadına
OYNAT 02:12
CHP'li belediyenin haksız yere işten çıkardığı kadına "HDP'ye üye ol işin çözülsün" teklifi
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kıyımının mağdurlarından olan bir kadın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a yaşadıklarını anlattı. Sebepsiz yere işten çıkarılan kadın, mağduriyetine çözüm ararken 'Gel seni HDP'ye üye yapalım işin çözülsün' teklifi aldığını söyledi. Kılavuz ise 'Bu anlayış gerçekten CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK ile ortaklığının en büyük ispatıdır.' yanıtını verdi.

'Emir yukarıdan' diyerek işten çıkardılar'

Görüştüğü yetkilinin "Emir yukarıdan" diyerek işine son verdiğini anlatan kadın, daha sonra bir avukatın yanında işe başladığını ve oradakilerin kendisine "Seni biriyle tanıştıracağız, senin işin çözülecek." dediğini aktardı.

'Gel dedi seni HDP'ye üye yapalım' teklifi

Tanıştığı kişinin "Gel dedi seni HDP'ye üye yapalım." teklifiyle karşılaştığını belirten kadın, "Vahap Seçer'in Türkü Ocakları dediği yerde doyurdum karnımı" diye konuştu.

MHP'li Kılavuz ise kadına şu sözlerle yanıt verdi:

"Allah belalarını versin bunların. Bu anlayış gerçekten CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK ile ortaklığının en büyük ispatıdır."

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