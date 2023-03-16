CHP'li Berhan Şimşek'ten Demirtaş savunması: Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz

"Ben çok açık söyleyeyim; Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de."