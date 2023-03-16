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CHP'li Berhan Şimşek'ten Demirtaş savunması: Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş'ın "Terörist cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açarım" demediğini öne sürdü. "Ben hiçbir yerde okumadım. Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz" sözleriyle Demirtaş'ı savunan CHP'li Şimşek'e söz konusu görüntüler izletildi.

10:10 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş-Berhan Şimşek

Selahattin Demirtaş-Berhan Şimşek

CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı.

'Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz'

Demirtaş'ın
"Terörist cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açarım"
ifadesini kullanmadığı öne süren Şimşek,
"Ben hiçbir yerde okumadım. Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz"
diye karşı çıktı.

Demirtaş ne demişti?

Demirtaş, PKK'lıların cenazesine katılan HDP'li vekiller ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Ben çok açık söyleyeyim; Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de."

#Berhan Şimşek
#Selahattin Demirtaş
#CHP
36 dakika önce
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CHP'li Berhan Şimşek'ten Demirtaş savunması: Çok acımasız şeyler söylüyorsunuz
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