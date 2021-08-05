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ANTALYA

CHP'li Böcek'in paylaştığı videoda itfaiyecinin sözleri kasıtlı olarak kesildi: Siyasi rant elde etmek için kırpmışlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in sosyal medya hesabından paylaştığı, itfaiye erlerinin orman yangınlarıyla mücadelesine ilişkin düşüncelerinin yer aldığı videonun siyasal rant elde etmek maksadıyla kırpıldığı ortaya çıktı. Videoda yer aldığını açıklayan itfaiye eri Mustafa Özmen, "Sözlerimin sadece belli bir kısmını almışlar. Bu şekilde düşünenlere ve bu şekilde videoyu kısaltıp da yayınlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Siyasal ranta sakın aldanmayın." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Böcekin paylaştığı videoda itfaiyecinin sözleri kasıtlı olarak kesildi: Siyasi rant elde etmek için kırpmışlar
İtfaiye eri Mustafa Özmen

Türkiye, günlerdir yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son dokuz günde 44 şehirde çıkan 191 orman yangını kontrol altına alındı. Altı şehirdeki 13 orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınların en çok etkilediği iller arasında başı çeken Antalya'da da, birçok ilden gelen itfaiye erleri, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Muhalefet parti mensupları ise, orman yangınları üzerinden hükümeti hedef alarak, siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, itfaiye personellerinin konuşmalarının kasıtlı olarak kesildiği ve siyasi rant elde edilmek istendiği ortaya çıktı.

"Videodaki sözlerimi siyasi rant için kırpmışlar"

Videoda yer aldığını ifade eden itfaiyeci Mustafa Özmen, sözlerinin kırpılarak verildiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan itfaiyeci, "Ben Burdur Gölhisar Belediye itfaiye ekibinden Mustafa Özmen. Videonun son 50 saniyesinde konuşan kişiyim. Benim röportajımın sadece "bu bir çaresizlik" cümlesini almışlar. Cümlenin başı ve sonunu dinlerseniz böyle değildir. Sakın aldanmayın. Bu röportajı tamamen siyasal almışlar. Bu şekilde düşünenlere ve bu şekilde videoyu kısaltıp da yayınlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Bu bir gazetecilik değil, bunu bir siyasal rant yapmışlar, aldanmayın." ifadelerini kullandı.

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​Valilik milli park ve mesire alanları için alınan kararı duyurdu.

'Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz'

Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

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