CHP'li Böcek'in paylaştığı videoda itfaiyecinin sözleri kasıtlı olarak kesildi: Siyasi rant elde etmek için kırpmışlar

Türkiye, günlerdir yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son dokuz günde 44 şehirde çıkan 191 orman yangını kontrol altına alındı. Altı şehirdeki 13 orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınların en çok etkilediği iller arasında başı çeken Antalya'da da, birçok ilden gelen itfaiye erleri, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Muhalefet parti mensupları ise, orman yangınları üzerinden hükümeti hedef alarak, siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, itfaiye personellerinin konuşmalarının kasıtlı olarak kesildiği ve siyasi rant elde edilmek istendiği ortaya çıktı.

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Alevlerin arasına hortum ve suyla değil, yürekleriyle giren gerçek kahramanlarımız onlar... Antalya Büyükşehir ve diğer illerden gelen itfaiyecilerimize keşke havadan da yeterli destek verilseydi. Her birinizi alnınızdan öpüyorum. Bu savaşı kazanacağız çocuklar. pic.twitter.com/kUGUhkfZ09 — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 3, 2021

"Videodaki sözlerimi siyasi rant için kırpmışlar"

Videoda yer aldığını ifade eden itfaiyeci Mustafa Özmen, sözlerinin kırpılarak verildiğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan itfaiyeci, "Ben Burdur Gölhisar Belediye itfaiye ekibinden Mustafa Özmen. Videonun son 50 saniyesinde konuşan kişiyim. Benim röportajımın sadece "bu bir çaresizlik" cümlesini almışlar. Cümlenin başı ve sonunu dinlerseniz böyle değildir. Sakın aldanmayın. Bu röportajı tamamen siyasal almışlar. Bu şekilde düşünenlere ve bu şekilde videoyu kısaltıp da yayınlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Bu bir gazetecilik değil, bunu bir siyasal rant yapmışlar, aldanmayın." ifadelerini kullandı.

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