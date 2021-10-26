CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Arkasında durmaya hazırım

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin çağrısına karşı “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi.

"TÜRK YARGISINA MÜDAHALEYE HAKLARI YOK"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısına müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti’ne şu insanı serbest bırak diyemez. Böyle bir hadleri ve hakları yok" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUM"

Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu iddia ediyoruz diyen Özcan, "Yargının eksikleri var. biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye’nin içişlerine karışmak. Türkiye’nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada sayın cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi olması ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanı'nın çağrısını destekliyorum” dedi.

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"GÖRÜŞLERİM PARTİ GÖRÜŞÜ DEĞİL"

Özcan, görüşlerinin parti görüşü olmadığını da belirterek, “Bu görüşler benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya hazırım” şeklinde konuştu.

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