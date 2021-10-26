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POLİTİKA

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Arkasında durmaya hazırım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Osman Kavala'nın tahliyesine yönelik çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçisine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen adam' talimatını desteklediğini söyleyen Özcan, “Büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli. 48 saat içinde ülkeyi terk etmeliler. Ben, Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
CHPli Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana destek: Arkasında durmaya hazırım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin çağrısına karşı “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi.

"TÜRK YARGISINA MÜDAHALEYE HAKLARI YOK"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısına müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti’ne şu insanı serbest bırak diyemez. Böyle bir hadleri ve hakları yok" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUM"

Türkiye’de yargının bağımsız olduğunu iddia ediyoruz diyen Özcan, "Yargının eksikleri var. biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye’nin içişlerine karışmak. Türkiye’nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada sayın cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi olması ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanı'nın çağrısını destekliyorum” dedi.

"GÖRÜŞLERİM PARTİ GÖRÜŞÜ DEĞİL"

Özcan, görüşlerinin parti görüşü olmadığını da belirterek, “Bu görüşler benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasında durmaya hazırım” şeklinde konuştu.

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