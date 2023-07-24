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CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanları toplantısında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki gerilim sıcaklığını korurken katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na ilişkin konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.

21:11 . 24/07/2023 Monday
Yeni Şafak
CHP'li Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tartışma konusu olan yönlerinden 'övgüyle' bahsetti.

CHP'li Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tartışma konusu olan yönlerinden 'övgüyle' bahsetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.

"Ahlaksız sensin, Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun"

Kerimoğlu,
"Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım."
sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.
İmamoğlu ise
"Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy’de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun."
şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu ile hararetli tartışması kamuoyuna yansıyan CHP'li Bülent Kerimoğlu: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşananlara ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine yöneltilen
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?"
sorusuna yanıt veren Kerimoğlu,
"Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var."
diye konuştu.


İmamoğlu'na ayar: Yapamadığın cadde yüzünden sokağa çıkamıyorum

Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise,
"Kürsüye davet edilirken İmamoğlu ‘En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy’de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?’ dedi. Bakırköy’ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi’nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum."
ifadelerini kullandı.
İBB adaylığına da göz kırpan Kerimoğlu,
"Partimizde gerek milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, PM üyeliğinin dile getirilmesi çok olağan bir olaydır. Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim."
dedi.

İmamoğlu'nun yabancı dili ve PR çalışmaları eleştirilerin hedefinde

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine bütçenin büyük bir kısmını reklam harcamalarına ayırdığını rakamlarla ortaya koymuştu. Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığını belirtirken reklam için ise 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetmişti.

Tevfik Göksu İmamoğlu yönetiminin reklam algılarını kalem kalem anlattı: Görünürde 849 milyon gerçekte en az 2 milyar lira harcadılar
Tevfik Göksu İmamoğlu yönetiminin reklam algılarını kalem kalem anlattı: Görünürde 849 milyon gerçekte en az 2 milyar lira harcadılar

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, tvnet canlı yayınında, CHP yönetimindeki İBB'nin reklam bütçelerine değindi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyenin reklam bütçesinin 'resmi' olarak 849 milyon lira olduğunu söyleyen Göksu, "Tespit edemediklerimizle en az 1.5 - 2 milyar TL'yi buluyor." ifadelerini kullandı. İBB'nin 'örtülü' olarak reklam kalemini erittiğini ifade eden Göksu, "Deprem için İstanbul'a sadece 63 milyon TL harcamışlar. 4 yılda 4 bina dönüştürdüler" ifadeleriyle tepki gösterdi. Taha Hüseyin Karagöz'ün "İstanbul'da hiç mi güzel bir şey olmuyor?" sorusuna yanıt veren Göksu, İBB'nin borçlandırdığı vatandaşların mağduriyetlerini AK Parti olarak nasıl giderdiklerini anlattı.

İmamoğlu, İngilizce konuşmalarıyla da sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'da katıldığı etkinlikte tercüman yardımı almayan İmamoğlu'nun İngilizce kelimeleri seçerken zorlanması dikkat çekmişti.

Kerimoğlu'nun İmamoğlu'nun eleştirilen yönlerinden övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.


#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Bülent Kerimoğlu
#İBB
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