CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı

CHP'li Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tartışma konusu olan yönlerinden 'övgüyle' bahsetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu doğrultuda gizli toplantılar yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu partisinin belediye başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.
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İmamoğlu ile hararetli tartışması kamuoyuna yansıyan CHP'li Bülent Kerimoğlu: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşananlara ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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İmamoğlu'nun yabancı dili ve PR çalışmaları eleştirilerin hedefinde
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun kenti depreme hazırlamak yerine bütçenin büyük bir kısmını reklam harcamalarına ayırdığını rakamlarla ortaya koymuştu. Göksu, 2022 yılında İmamoğlu'nun deprem için yalnızca 63,5 milyon TL harcadığını belirtirken reklam için ise 908 milyon TL harcama yaptığını kaydetmişti.
İmamoğlu, İngilizce konuşmalarıyla da sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'da katıldığı etkinlikte tercüman yardımı almayan İmamoğlu'nun İngilizce kelimeleri seçerken zorlanması dikkat çekmişti.
Kerimoğlu'nun İmamoğlu'nun eleştirilen yönlerinden övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.