CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, tvnet canlı yayınında, CHP yönetimindeki İBB'nin reklam bütçelerine değindi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediyenin reklam bütçesinin 'resmi' olarak 849 milyon lira olduğunu söyleyen Göksu, "Tespit edemediklerimizle en az 1.5 - 2 milyar TL'yi buluyor." ifadelerini kullandı. İBB'nin 'örtülü' olarak reklam kalemini erittiğini ifade eden Göksu, "Deprem için İstanbul'a sadece 63 milyon TL harcamışlar. 4 yılda 4 bina dönüştürdüler" ifadeleriyle tepki gösterdi. Taha Hüseyin Karagöz'ün "İstanbul'da hiç mi güzel bir şey olmuyor?" sorusuna yanıt veren Göksu, İBB'nin borçlandırdığı vatandaşların mağduriyetlerini AK Parti olarak nasıl giderdiklerini anlattı.