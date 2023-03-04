CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu'yla görüştü: Akşener'e fotoğraflı gönderme

"Büyükşehir belediye başkanlarımız desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Genel başkanımızın her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler ve ardından da belli bir değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler gerek Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Hatay’da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti ve ardından da ayrıldılar."