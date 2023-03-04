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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu'yla görüştü: Akşener'e fotoğraflı gönderme

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantı bitiminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir süre daha Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi. Belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini ilettiği öğrenilen toplantı sonrası fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 büyükşehir belediye başkanının Akşener'i ziyaret edeceğine yönelik haberlere ilişkin "Böyle bir ziyaret planlanmamaktadır" dedi.

13:00 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
CHP'li belediye başkanları ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sonrası fotoğraf paylaşıldı.

CHP'li belediye başkanları ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sonrası fotoğraf paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür" açıklamasının ardından CHP'nin 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.

Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayan olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Büyükerşen: Talihsizlik

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada,
"Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkan'ımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda."
dedi.
"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen,
"Talihsizlik"
yanıtını verdi.

'Anlam veremedik'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
da
"Sayın Genel Başkan'ımızla görüşeceğiz. Biz başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak."
görüşünü dile getirdi.
Akşener’in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Albayrak,
"Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. 'Ekrem Bey ve Mansur Bey'i göreve davet ediyorum.' açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek."
ifadelerini kullandı.
  • Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Yavaş ve İmamoğlu'yla özel görüşme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Yavaş ve İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, birlikte poz verdi.

'Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ettiler'

Görüşmenin ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklamada bulundu. Torun, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediye başkanlarımız desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Genel başkanımızın her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler ve ardından da belli bir değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler gerek Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Hatay’da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti ve ardından da ayrıldılar."
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

Partiden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise
"​Sayın Genel Başkanımızın bugün, büyükşehir belediye başkanlarımız ile bir araya geldiği görüşmede, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar da ele alındı. Büyükşehir belediye başkanlarımızın bilgilendirmesi sonrası Sayın Genel Başkanımız özel olarak, Hatay başta olmak üzere, deprem bölgesinde yaşanan su sorununun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ağırlık verilmesi talimatını iletti"
denildi.

İYİ Parti'ye ziyaret yok

Öte yandan CHP'den, 10 büyükşehir belediye başkanının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğine yönelik haberlere ilişkin de açıklama yapılarak, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır" denildi.


  • Öte yandan belediye başkanları Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Kadir Albayrak, Yılmaz Büyükerşen, Osman Gürün, partiden ayrıldıktan sonra Söğütözü'ndeki lokantada yemek yedi. Yemekte CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu da yer aldı. Yemekten sonra İmamoğlu, Ankara'da kaldığı otele geçerken, Yavaş da ayrıldı.

Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi
Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Belediye başkanları ise gece 23.40 saatinde aynı anda açıklama yaparak, genel başkanlarının iradesi dışında hareket etmeyeceklerini bildirdi. Yaşanan gelişmeleri Sözcü Tv’de yorumlayan yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, Meral Akşener’in masadan uzaklaştırıldığını belirterek, “Ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi” dedi.

Akşener’in masayı dağıtmasının ardından CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Psikolojik olarak moral bozukluğu tabii ki var
Akşener’in masayı dağıtmasının ardından CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Psikolojik olarak moral bozukluğu tabii ki var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Habertürk’te canlı yayına katılan CHP’nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşanan gelişmelerin 6’lı Masa destekçilerinin moralini bozduğunu söyledi. Tekin, “Tabii ki bir psikolojik moral bozukluğu var. Bir yıldır hazırlanmışsınız günün sonunda böyle bir manzarayla insanların morali bozulabilir” dedi.

#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Meral Akşener
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu'yla görüştü: Akşener'e fotoğraflı gönderme
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