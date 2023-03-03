CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz" ifadesini kullandı.