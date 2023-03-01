|
Reklam
Reklam
Gündem

CHP’li Candan Yüceer Tekirdağ’a gelen depremzedelerin evine ayakkabılarıyla girdi

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Hatay'ın Antakya ilçesinden Tekirdağ'a gelen depremzede aileyi ziyaret etti. Ziyareti sırasından çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Yüceer'in eve girerken ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü. CHP'li Yüceer, tepki çeken paylaşımı sonrası çareyi fotoğrafları silmekte buldu.

17:44 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Candan Yüceer, Tekirdağ’a gelen depremzedelerin evine ayakkabılarını çıkartmadan girdi.

Candan Yüceer, Tekirdağ’a gelen depremzedelerin evine ayakkabılarını çıkartmadan girdi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde ağır hasar alan illerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesinden Tekirdağ'a gelen afetzede aile, eve yerleştirildi. Aileye ziyarette bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayakkabılarını çıkarma gereği duymadı

Yüceer'in paylaştığı fotoğraflarda depremzede ailenin evine ayakkabıyla girdiği görüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, CHP'li vekil dışında evde ayakkabı ile oturanın olmaması da dikkat çekti.

CHP'li Yüceer, tepki çeken paylaşımı sonrası çareyi fotoğrafları silmekte buldu.




#Tekirdağ
#CHP
#Candan Yüceer
41 minutes ago
default-profile-img
CHP’li Candan Yüceer Tekirdağ’a gelen depremzedelerin evine ayakkabılarıyla girdi
Kayseri'de 4 bin 804 yapı depremde hasar gördü
Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
İtalya'daki tekne faciasında acı bilanço artıyor
Alibeyköy Barajı'nda su çekilince otomobil ortaya çıktı
CANLI | Omuz Omuza bağış kampanyası
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.