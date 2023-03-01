CHP’li Candan Yüceer Tekirdağ’a gelen depremzedelerin evine ayakkabılarıyla girdi

Candan Yüceer, Tekirdağ’a gelen depremzedelerin evine ayakkabılarını çıkartmadan girdi.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde ağır hasar alan illerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesinden Tekirdağ'a gelen afetzede aile, eve yerleştirildi. Aileye ziyarette bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayakkabılarını çıkarma gereği duymadı
Yüceer'in paylaştığı fotoğraflarda depremzede ailenin evine ayakkabıyla girdiği görüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, CHP'li vekil dışında evde ayakkabı ile oturanın olmaması da dikkat çekti.
CHP'li Yüceer, tepki çeken paylaşımı sonrası çareyi fotoğrafları silmekte buldu.