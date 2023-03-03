CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtması sonrası CHP'den tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor.
"Herkes kaldıramaz"
"Herkes kaldıramaz"
CHP'li Cemal Canpolat, Akşener'in
"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz."
diyerek 6'lı masadan ayrılma kararı aldıklarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akşener'e ağır göndermede bulunan Canpolat şu ifadeleri kullandı:
Bu yol çetin, bu yük ağırdır. Herkes kaldıramaz. Kimi yorulur, kimi ezilir kimi döner, kimi de bir nefeste söner. Halk için varız, buradayız!
Akşener ne dedi?
Akşener ne dedi?
6'lı masadan ayrılma kararı aldıklarını duyuran Akşener şunları söyledi:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum."
#Meral Akşener
#Altılı Masa
#CHP
#Cemal Canpolat
1 saat önce
CHP'li Cemal Canpolat'tan Akşener'e 'dönek' göndermesi: Bu yol çetin bu yük ağırdır herkes kaldıramaz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması
Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması dünya basınında
KKTC'den deprem bölgelerine 40 prefabrik ev gönderildi
Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı