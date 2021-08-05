Gündem CHPli vekilin Bizi toplantılara almıyorlar algısını yine CHPli başkan çürüttü
ANTALYA

CHP'li vekilin 'Bizi toplantılara almıyorlar' algısını yine CHP'li başkan çürüttü

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP'li belediye başkanlarının yangın bölgelerindeki koordinasyon toplantılarına alınmadığını iddia etti. Ancak Budak'ın iddiası CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı bir paylaşımla çürüdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli Çetin Osman Budakın Bizi toplantılara almıyorlar algısını CHPli Muhittin Böcek çürüttü
Çetin Osman Budak - Muhittin Böcek

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, KRT TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Antalya'da süren orman yangınlarıyla ilgili konuşan Budak, hükümetin toplumu ikiye bölen tavırları olduğunu iddia etti.

'CHP'li başkanlar toplantılara alınmıyor' yalanı

Günlerdir yangınları bölgeden takip eden bakanların katıldığı koordinasyon toplantılarına CHP'li belediye başkanlarının alınmadığını öne süren Budak, "Böyle bir şey olabilir mi? Marmaris'te de aynı şeyi yaşadık. Bodrum da aynı şekilde. Koordinasyon toplantılarına bu ilçenin belediye başkanı alınmıyor ya böyle bir saçmalık olur mu? Köylerini, hatta mezralarına kadar buraları adım adım biliyorlar ve ne tedbir alınması gerektiğini biliyorlar." dedi.

CHP'li vekilin 'Bizi toplantılara almıyorlar' algısını CHP'li başkan çürüttü
OYNAT 00:32
CHP'li vekilin 'Bizi toplantılara almıyorlar' algısını CHP'li başkan çürüttü
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP'li belediye başkanlarının yangın bölgelerindeki koordinasyon toplantılarına alınmadığını iddia etti. Ancak Budak'ın iddiası CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı bir paylaşımla çürüdü.

Muhittin Böcek'in paylaşımı CHP'li vekili yalanladı

Ancak CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı sosyal medya paylaşımı Budak'ın 'CHP'li başkanlar toplantıya alınmıyor' algısını yerle bir etti.

Böcek'in üç gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya'mızda yangınla ilgili önca insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kuru ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk." yazdığı görüldü.

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