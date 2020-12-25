Gündem CHPli Ceyhan Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında şoke eden detaylar 300 milyon TLlik yolsuzluk, rüşveti kesince mühürleme tehdidi
ADANA

CHP'li Ceyhan Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında şoke eden detaylar: 300 milyon TL'lik yolsuzluk, rüşveti kesince mühürleme tehdidi

Adana'nın Ceyhan Belediyesi’nde 'rüşvet karşılığı kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu; 5 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, yeni detaylar ortaya çıktı. Belediyenin imar planının iptal edilmesine rağmen, rüşvet karşılığı 100’e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL’lik yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can’ın fabrikasının kapalı alanını yüzde 100'e çıkarmak için de 135 bin dolar rüşvet karşılığında ruhsat verildiği belirtildi. Ayrıca rüşvet karşılığı ruhsat alan işletme sahiplerinin rüşvet vermeyi kestiği an belediye personelinin yeniden söz konusu işletmeye giderek mühürleme işlemi yapılacağını söyleyip, Aydar’a yönlendirildiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

CHP Ceyhan Belediye eski başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu soruşturmada alınan rüşvetin ve verilen usulsüz imar ruhsatlarının ayrıntıları da belli olmaya başladı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ceyhan Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Ceyhan Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Şafak vakti operasyon düzenlenmişti

Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık’ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.

Ceyhan Belediyesi'ndeki operasyondan yeni detaylar: Rüşvet karşılığı iskan verilmiş
GÜNDEM
Ceyhan Belediyesi'ndeki operasyondan yeni detaylar: Rüşvet karşılığı iskan verilmiş


6 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı

CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. 6 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise 22 Aralık’ta adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım
GÜNDEM
Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım

Bir kişiye ev hapsi verildi

Ceyhan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Daha sonra 3 şüpheli adli kontrol, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler, belediye personeli Şevket açan ve müteahhit Murat İnanır ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgu, ifade alımı ve karar verilmesinin 33 saat sürdüğü mahkemede hakim karşısına çıkan Kadir Aydar, Gül Derya Demir, Murat İnanır, Şevket Açan ve Şeref Can tutuklandı. Selahattin Güler’e ise ev hapsi cezası verilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
OYNAT 00:59
Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi. Rüşvet operasyonunda CHP'li Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılar. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirilmeye başlandı.


300 milyon liralık yolsuzluk iddiası

Operasyonun ardından rüşvet alımının detayları da ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi’nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100’e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL’lik yolsuzluk yapıldığı öğrenildi. Bu projelerin dışında imara aykırı veya ruhsatsız olduğu öne sürülen işletmelerin, Ceyhan Belediyesi Zabıta veya İmar Müdürlüğü personeli tarafından belirlendiği ve mühürleneceği belirtilerek, işletme sahiplerinin, eski belediye başkanı Kadir Aydar’a yönlendirildiği belirtildi. Bu işletme sahiplerinden de Ceyhanspor’a bağış ya da kreş yapımına destek olarak para alındığı ancak bu paraların belediyenin ya da kulübün kasasına girmediği, bunun yanı sıra imara uygun olmayan işletmelerin görmezden gelindiği kaydedildi.

Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu: CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı
GÜNDEM
Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu: CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı

Rüşvet kesilince 'mühürleme' tehdidi

Tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can’ın fabrikasının yüzde 40’lık bir kapalı alana sahip olması gerekirken, 135 bin dolar rüşvet karşılığında bu alanı yüzde 100’e çıkardığı, işletmeye de imara aykırı olmasına rağmen ruhsat verildiği ifade edildi. Öte yandan rüşvet karşılığı ruhsat alan işletme sahiplerinin rüşvet vermeyi kestiği an belediye personelinin yeniden söz konusu işletmeye giderek mühürleme işlemi yapılacağını söyleyip, Aydar’a yönlendirildiği bildirildi. Ayrıca tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın, ifadesinde, “Ben belediye başkanıyım, halkla iç içeyim. Benim ruhsat vermeyle işim olmaz” dediği öne sürüldü.

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