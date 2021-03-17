CHP'li Cihangir İslam: Andımız uygulaması hayvanlara yönelik bir uygulamadır

2018 seçimlerinde CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen ve daha sonra Saadet Partisi’ne geçen Cihangir İslam, geçtiğimiz günlerde yeniden CHP’ye döndü.

Sosyal medya hesabından geçmiş dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti hakkında ağır ithamlarda bulunan İslam’ın dönüşü, partide büyük tepki çekti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı canlı yayında, İslam’ın partilerini hedef alan açıklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, vekilin fikirlerinin değiştiğini belirtti.

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"Andımız hayvanlara yönelik bir uygulama"

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Bu kararın ardından artık okullarda öğrenci andı okunmayacak.

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Karara ilişkin yorum yapan İslam, “İnsan ve diğer canlıların önemli bir farkı vardır. Şartlandırma ve bu tip tekrarlarla talim ettirme insan eğitimine yönelik bir uygulama değildir. Hayvanlara yönelik bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin hayvanlara yönelik bir uygulama olarak tanımladığı Andımız hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, "Andımız; doğruluğu, sevgiyi, saygıyı anlatır." ifadelerini kullanmıştı.

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