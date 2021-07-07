CHP’li Engin Altay: Cumhurbaşkanı adayımıza ittifakımız karar verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diyerek partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu.

GÜNDEM CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

"Her CHP'li Cumhurbaşkanı olarak görmek ister"

Basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'a, Kuşoğlu'nun bu sözleri soruldu. Her CHP’lin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceğini, Kuşoğlu'nun açıklamasının da bundan ibaret olduğunu ifade eden Altay, şu cevabı verdi:

"Adayımıza Millet İttifakı ortak karar verecek"

Genel başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Millet ittifakı birlikte ortak olarak karar verecektir. Sayın Kuşoğlu’nun parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak görmesi ve ilan etmesi gayet doğaldır.