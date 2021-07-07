Gündem CHPli Engin Altay Cumhurbaşkanı adayımıza ittifakımız karar verecek
POLİTİKA

CHP’li Engin Altay: Cumhurbaşkanı adayımıza ittifakımız karar verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamasında bulunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı adaylarına Millet İttifakı olarak birlikte karar vereceklerini ifade ederek, Kuşoğlu'nun kendi temennisini dile getirdiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Engin Altay: Cumhurbaşkanı adayımıza ittifakımız karar verecek
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" diyerek partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmuştu.

CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
GÜNDEM
CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

"Her CHP'li Cumhurbaşkanı olarak görmek ister"

Basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'a, Kuşoğlu'nun bu sözleri soruldu. Her CHP’lin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceğini, Kuşoğlu'nun açıklamasının da bundan ibaret olduğunu ifade eden Altay, şu cevabı verdi:

"Adayımıza Millet İttifakı ortak karar verecek"

Genel başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Millet ittifakı birlikte ortak olarak karar verecektir. Sayın Kuşoğlu’nun parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı Cumhurbaşkanı olarak görmesi ve ilan etmesi gayet doğaldır.

CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
OYNAT 00:20
CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da yaptığı konuşmada, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Kuşoğlu konuşmasında, 'Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum.' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Fareler gibi doğurmayın

'Fareler gibi doğurmayın'

​Sertap Erener'in çirkin sözleri karşısında dinleyenler şoke oldu.
Bayram öncesi talep patladı

Bayram öncesi talep patladı

​Rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Türkiye sicili en temiz ülkedir

​AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası açıklama yapıyor.

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mahkemeye sevk edildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

Altı ayda<br>40 milyonu aştı

Altı ayda
40 milyonu aştı

​Havayolu ulaşımı korona dinlemedi.
Sahibinden satılık ada

Sahibinden satılık ada

​İnternetten satışa çıkartılan adanın fiyatı 50 milyon lira arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.