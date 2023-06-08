CHP'li Engin Altay da Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı: Çekilmeyi bilmek lazım

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay seçimin bir başarı olmadığını belirterek "Çekilmeyi bilmek lazım" dedi.
Yedili Masa'ya adaylığını dayatan ve seçimlerde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde de kargaşaya neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partililer Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması çağrısında bulundu.
"Kazansak TBMM Başkanı olacaktım"
"Genel başkanın yanında 'Çekilmeyi bilmek lazım' dedim"
Altay, "Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?" sorusuna ise "Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım" yanıtını verdi.