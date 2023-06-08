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CHP'li Engin Altay da Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı: Çekilmeyi bilmek lazım

CHP'de 10 sene grup başkanvekilliği yapan İstanbul Milletvekili Engin Altay, 28 Mayıs seçiminin ardından partide görev tekliflerini kabul etmedi. "Çekilmeyi bilmek lazım" diyen Altay, bu cümleyi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında da söylediğini ifade etti. Partide kendisinden başka çekilen kimsenin olmadığını belirten Altay, "Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'Yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım" diyerek eleştiride de bulundu.

09:31 . 8/06/2023 Perşembe
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CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay seçimin bir başarı olmadığını belirterek "Çekilmeyi bilmek lazım" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay seçimin bir başarı olmadığını belirterek "Çekilmeyi bilmek lazım" dedi.

Yedili Masa'ya adaylığını dayatan ve seçimlerde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde de kargaşaya neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partililer Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması çağrısında bulundu.


Benzer bir açıklamada 10 yıldır CHP'de grup başkanvekilliği yapan Engin Altay'dan geldi. Seçimi bir başarı gibi sunanların aklından şüphe ettiğini belirten Altay,
"Çekilmesini bilmek lazım"
dedi.

"Kazansak TBMM Başkanı olacaktım"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Altay,
"Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar, kabul etmedim"
diye konuştu.

"Genel başkanın yanında 'Çekilmeyi bilmek lazım' dedim"


Seçim kaybedildiyse kenarda durmasını bilmek gerektiğini söyleyen Altay,
"Genel başkanın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim"
ifadelerini kullandı.

Altay, "Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?" sorusuna ise "Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım" yanıtını verdi.


#Engin Altay
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
1 saat önce
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