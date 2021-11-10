CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanın Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen “Atatürk'ü Anma Töreni”nde açıklamalarda bulundu.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektuba da sert tepki gösteren Erdoğan, 'Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu? Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın Gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı.' ifadelerini kullandı.