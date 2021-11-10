Gündem CHPli Altay Kılıçdaroğlunun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu
POLİTİKA

CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki büyükelçiliklere yolladığı 'Kanal İstanbul' konulu mektubun 'Türkiye'yi şikayet etmek' için değil, tehdit için kaleme alındığını ifade etti. Altay, projeye yatırım yapacak yerli ve yabancı iş insanlarını da tehdit ederek, "İyi gün göremeyecekler" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
​CHPli Engin Altay: Kemal Kılıçdaroğlunun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" dedi.

CHP liderinin söz konusu çağrısının, yaşanan büyükelçi krizinin hemen ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' mektubu: Projeyi desteklemeyin

Bugün TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'Türkiye'yi şikayet etti' eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, mektubun şikayet değil tehdit mektubu olduğunu ifade etti.

KANAL İSTANBUL YATIRIMCILARINA TEHDİT: İYİ GÜN GÖREMEYECEKLER

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki büyükelçilere yolladığı mektuba işaret eden Altay, "O mektup bir şikayet mektubu değil, bir tehdit mektubu. AB ülkelerine, 'Size İstanbul'u talan ettirmeyiz, İstanbul'un ekolojik dengesini bozdurmayız, İstanbul'da rant yok' diyoruz. Bu bir tehdittir, bir tavırdır. Sadece onlara değil 5'li çete dahil Türkiye'nin müteahhitlerine de söylüyoruz. Kanal İstanbul ihalesine giren yerli ya da yabancı firmalar iyi gün göremeyecekler..." diyerek yatırımcıları tehdit etti.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'u durduracağız

Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Kanal İstanbul’ ihalesine giren ağır bedel öder
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Kanal İstanbul’ ihalesine giren ağır bedel öder
Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
Kapalıçarşıda 09.05 gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler

Bolu'da kartpostallık görüntüler

Bolu'da kartpostallık görüntüler

​Vatandaşlar tablo gibi manzarayı yakalamak için birbirleriyle yarıştı

​İstanbul'un göbeğinde samuray kılıcı ile cinayet.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.