CHP'li Engin Altay miting alanında duyurdu: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milletin Sesi' adı altında İstanbul'da bir miting düzenleme kararı almıştı. Maltepe'de bugün düzenlenen miting öncesince, Halk TV'ye açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partilerinin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayının Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Altay, "Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu." diye konuştu.

"BURADAN BİR YETKİ İSTEYECEK"

Altay'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyip de yapamayacağı bir şey yok. Taahhütlerinin hepsini, en güzel şekilde yerine getireceğini buradan ifade edecek. Buradan bir yetki isteyecek. Bu böyledir zaten. Millete söylersin.

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Şu tablo biraz gösteriyor ki; eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı biraz kalktı. Artık CHP'liler, yöneticiler, yetkililer, bizler, CHP'yi diyorum ama 6'lı masayı demiyorum; CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu."