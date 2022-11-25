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POLİTİKA

CHP'li Engin Altay'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki: Kulağı çekilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Erdoğan, karşısında Kılıçdaroğlu'nu istiyor; acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" sözleriyle ilgili "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum..." sözlerine tepki gösteren Altay şu ifadeleri kullandı:

  • "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil."

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CHP'li Engin Altay: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli
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CHP'li Engin Altay: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay canlı yayında İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Altay 'Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil' ifadelerini kullandı.


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