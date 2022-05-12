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POLİTİKA

CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak skandal sözler kullandı. Yargının verdiği kararı Erdoğan'a bağlayan Altay, "Dünya böylesini daha önce Hitler döneminde gördü." dedi. Altay, geçtiğimiz aylarda da Erdoğan'ı, "Umarım sonu Adnan Menderes'e benzemez" diyerek tehdit etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Engin Altaydan skandal sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğana Hitler benzetmesi
CHP'li Engin Altay

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.

Karar sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li vekillerin İstanbul'a gelmeleri için emir verdi.

Emre itaat eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Binası'nda açıklamalarda bulundu.

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ENGİN ALTAY'DAN SKANDAL SÖZLER: HİTLER BENZETMESİ YAPTI

Gezi Parkı davasında da benzer bir karar alındığını söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan Altay, "Hakimlere acıyorum, onlar hakim değil. Erdoğan laf ediyor, hakimler de bu çerçevede karar veriyor. Dünya bunu Hitler döneminde gördü. O zaman da hakimler, Führer hangi kararı versem sevinir mantığıyla karar veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin büyük çoğunluğu nasıl karar verirsem Erdoğan'ın hoşuna gider mantığı içerisinde hareket ediyor. Herkes bilsin ki, hiçbirimizin mücadele azmi kırılmayacak." diye konuştu.

CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi
OYNAT 00:41
CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak skandal sözler kullandı. Yargının verdiği kararı Erdoğan'a bağlayan Altay, 'Dünya böylesini daha önce Hitler döneminde gördü.' dedi.

"KARAR HUKUKİ DEĞİLDİR"

Altay sözlerinin devamında, "Yargıyı bir silah gibi kullanıyorlar. Dünya alem bilsin ki, Erdoğan'ın panzerine biber gazına yenilmeyen muhalefet, yargının kararlarına boyun eğmeyecektir. Karar gayri hukukidir. Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamuoyundaki karşılığı kadardır." dedi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Altay geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, merhum Başbakan Adnan Menderes ile kıyaslayarak, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanmıştı.

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