CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.

Karar sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li vekillerin İstanbul'a gelmeleri için emir verdi.

Emre itaat eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Binası'nda açıklamalarda bulundu.

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ENGİN ALTAY'DAN SKANDAL SÖZLER: HİTLER BENZETMESİ YAPTI

Gezi Parkı davasında da benzer bir karar alındığını söyleyen Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hitler' benzetmesi yapan Altay, "Hakimlere acıyorum, onlar hakim değil. Erdoğan laf ediyor, hakimler de bu çerçevede karar veriyor. Dünya bunu Hitler döneminde gördü. O zaman da hakimler, Führer hangi kararı versem sevinir mantığıyla karar veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin büyük çoğunluğu nasıl karar verirsem Erdoğan'ın hoşuna gider mantığı içerisinde hareket ediyor. Herkes bilsin ki, hiçbirimizin mücadele azmi kırılmayacak." diye konuştu.

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"KARAR HUKUKİ DEĞİLDİR"

Altay sözlerinin devamında, "Yargıyı bir silah gibi kullanıyorlar. Dünya alem bilsin ki, Erdoğan'ın panzerine biber gazına yenilmeyen muhalefet, yargının kararlarına boyun eğmeyecektir. Karar gayri hukukidir. Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamuoyundaki karşılığı kadardır." dedi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Altay geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, merhum Başbakan Adnan Menderes ile kıyaslayarak, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullanmıştı.

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