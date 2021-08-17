CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var

KRT TV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden hükümeti hedef aldı.

2023 yılında yapılacak seçimlerde ittifak ortaklarıyla birlikte hareket ederek iktidara geleceklerini ifade eden Özkoç, Irak'taki saraylar üzerinden verdiği örnekle, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haddi aşan ithamlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' dedi

Yaklaşık 27 milyon vatandaşın oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyen Özkoç, Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu öne sürdü.

Özkoç skandal açıklamasında, "Irak'ta saray var mıydı? Vardı. Bir diktatör de var mıydı? Vardı. Orada ABD ile iş birliği içerisinde miydi? Evet öyleydi. Yıllarca beraber Libya ile diğerleriyle, Mısır ile olduğu gibi mücadele alanı yürütüldü. Türkiye'de saray var mı? Var. Eskiden olduğu gibi bir Pembe Köşk'ten, Çankaya Köşkü'nden bahsetmiyoruz. Mütevazilikten bahsetmiyoruz, saraydan bahsediyoruz. Türkiye'de bir diktatör var mı? Var. Ortadoğu'da nasıl demokrasi yok, saraylar var. Halkın çıkarlarını gözeteceğiz diye bir anlayış yükseldiyse, Türkiye'de de aynı şekilde buna benzer bir beka sorunu vardır" ifadelerini kullandı.

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Özkoç'un ilk vukuatı değil

Özkoç geçtiğimiz yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmış, TBMM kürsüsünden yaptığı açıklamada, "Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir..." ifadelerini kullanmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özkoç hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

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