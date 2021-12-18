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POLİTİKA

CHP'li Engin Özkoç'tan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğan'ın varlığı

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, itiraf gibi açıklama yaptı. "Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. "Güvenmiyorlar" diyerek yabancı devletlerin Erdoğan'ı istemediği imasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Engin Özkoçtan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğanın varlığı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, yabancı devletlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediklerinin itirafı niteliğinde bir açıklamada bulundu.

"GÜVENMİYORLAR"

"Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. Özkoç, "Erdoğan'a güvenmiyorlar" dedi.

  • CHP'li Özkoç, geçtiğimiz aylarda Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesiyle gündeme gelmişti.

CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var
OYNAT 00:59
CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı canlı yayında, Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' dedi. Özkoç, Irak'taki saraylar üzerinden verdiği örnekle, Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu öne sürdü.
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