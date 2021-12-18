CHP'li Engin Özkoç'tan itiraf gibi açıklama: Sebebi Erdoğan'ın varlığı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla, yabancı devletlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı istemediklerinin itirafı niteliğinde bir açıklamada bulundu.
"GÜVENMİYORLAR"
"Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var" diyen Özkoç, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı olduğunu savundu. Özkoç, "Erdoğan'a güvenmiyorlar" dedi.
Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var:
Birincisi, dünyanın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı güvensizliği; keyfiyetle yönettiği için güvenmiyorlar.
İkincisi, Cumhurbaşkanlığı ucube sistemi, çünkü bütün bir sistem bir kişinin iki dudağı arasında.
Bugün Türkiye'de ekonomi çöktüyse iki tane temel sebebi var:
- CHP'li Özkoç, geçtiğimiz aylarda Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' demesiyle gündeme gelmişti.