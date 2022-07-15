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POLİTİKA

CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımı: Milletin aklıyla dalga geçiyor

CHP'li Engin Özkoç, 15 Temmuz'un 6'ncı yıldönümünde akıllara ziyan bir paylaşımda bulundu. Gerçekleri çarpıtarak algı operasyonu yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeyi kahve içerek televizyondan takip etmesine rağmen, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı" şeklinde skandal bir paylaşım yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Engin Özkoçtan skandal 15 Temmuz paylaşımı: Milletin aklıyla dalga geçiyor
​CHP'li Engin Özkoç

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı. Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve liderliği ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 251 vatan evladının şehit olduğu o gece, İstanbul Havalimanında tankların arasından elini kolunu sallayıp geçerek Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahve içerek televizyon karşısından takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'na toplanan halkın karşısına çıkıp millete seslenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'na toplanan halkın karşısına çıkıp millete seslenmişti.

'ERDOĞAN SAKLANDI'

FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6'ıncı yıldönümünde akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Özkoç paylaşımında şu ifaadeleri kullandı: "Recep Tayyip Erdoğan, #15Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"

Önümüzdekiüç gün tehlikeli

Önümüzdeki
üç gün tehlikeli

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400 kişiŞehmusu arıyor

400 kişi
Şehmus'u arıyor

Pikniğe gelmişlerdi: Dört gündür haber yok.
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​251 şehidin adının yer aldığı anıtta 24 saat sela okunuyor.

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​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı.

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