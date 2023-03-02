CHP'li Erdem'den adaylık açıklaması: Çok mutluyum

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem.
Altılı Masa'nın aday belirlemek için yaptığı 12'nci toplantı da sonuç vermedi. Toplantıdan bir gün önce "5 parti onay verse bile 6’ncı partinin duruşu nettir. Cumhuriyet Halk Partisi içinden Kemal Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir." ifadelerini kullanan Eren Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını akıllara getirdi.
Çok mutluyum
Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdem adaylığa ilişkin, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin." ifadelerine yer verdi.