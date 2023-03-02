CHP'li Erdem'den adaylık açıklaması: Çok mutluyum

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmiş ve "Millet beşten büyüktür" ifadelerini kullanmıştı. Dikbayır'a yanıt CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz'den geldi. Özgündüz, "Millet elbette ki bütün siyasi partilerden büyüktür. Ama kimse kendini milletin yerine koyarak ahkam kesmesin!" dedi.