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Gündem

CHP'li Erdem'den adaylık açıklaması: Çok mutluyum

Altılı Masan'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği 12'nci toplantıdan da sonuç çıkmazken, toplantı sonrası CHP saflarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalar geldi. Toplantıdan bir gün önce "CHP içinden Kemal Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir." şeklinde konuşan CHP'li Eren Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, akıllara Kılıçdaroğlu'nun adaylığını getirdi. Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:46 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem.

Altılı Masa'nın aday belirlemek için yaptığı 12'nci toplantı da sonuç vermedi. Toplantıdan bir gün önce "5 parti onay verse bile 6’ncı partinin duruşu nettir. Cumhuriyet Halk Partisi içinden Kemal Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir." ifadelerini kullanan Eren Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını akıllara getirdi.

Çok mutluyum

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdem adaylığa ilişkin, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin." ifadelerine yer verdi.




#Altılı Masa
#Eren Erdem
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
1 saat önce
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CHP'li Erdem'den adaylık açıklaması: Çok mutluyum
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