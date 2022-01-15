CHP'li Erdoğdu HDP'li Demirtaş'ı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti. CHP vekili, o süreçte 'PKK'nın hiç yapmadığı eylemleri yaptığını' da ifade etti.

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