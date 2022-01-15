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POLİTİKA

CHP'li Erdoğdu HDP'li Demirtaş'ı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti. CHP vekili, o süreçte 'PKK'nın hiç yapmadığı eylemleri yaptığını' da ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Erdoğdu HDPli Demirtaşı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi
CHP'li Aykut Erdoğdu

TELE 1 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu.

CHP'Lİ ERDOĞDU, DEMİRTAŞ'I SAVUNDU: ÇABA GÖSTERDİ

Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti.

CHP'li Erdoğdu HDP'li Demirtaş'ı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi
OYNAT 00:42
CHP'li Erdoğdu HDP'li Demirtaş'ı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı canlı yayında, partisinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Erdoğdu, hendek olaylarının mimarları arasında yer alan Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını vurgulayarak, 'silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdiğini' ifade etti. CHP vekili, o süreçte 'PKK'nın hiç yapmadığı eylemleri yaptığını' da ifade etti.

"PKK O DÖNEMDE HİÇ YAPMADIĞI EYLEMLERİ YAPTI"

Demirtaş'ın "Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız" dediği için cezaevinde olduğunu belirten Erdoğdu, "7 Haziran seçimlerinden önce Demirtaş'ı içeri atma kararı almışlardı. Sonrasında PKK ile birlikte ülke kana bulandı. Polis haince yatağında infaz edildi." diye konuştu.

CHP vekili, o süreçte 'PKK'nın hiç yapmadığı eylemleri yaptığını' da söyledi.

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