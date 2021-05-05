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ANKARA

CHP'li Erdoğdu'ya soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri için soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Erdoğdu, "Vatanda ihanetten yargılanacaksın" tehdidinde bulunmuştu.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Erdoğduya soruşturma
Aykut Erdoğdu

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açarken, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya tazminat davası
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya tazminat davası

Emekli amirallerin bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı TRT’den canlı yargılayacağız
OYNAT 00:27
Emekli amirallerin bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı TRT’den canlı yargılayacağız
104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bildiri yayınlamasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir yayında AK Parti iktidarını hedef aldı. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” tehdidinde bulundu.
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