CHP'li Erdoğdu'ya soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açarken, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya tazminat davası