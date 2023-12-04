CHP'li Eren Erdem HDP ve İYİ Parti'den ret yiyen Özgür Özel'i hedef aldı: 'Kılıçdaroğlu'ndan akıl al' daveti

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde ittifak çalışmalarına hız veren CHP'nin çiçeği burnunda yönetimi, 81 ilde ayrı aday çıkaracağını açıklayan İYİ Parti'nin kapısını çalmıştı. İYİ Parti, CHP'nin 'iş birliği' teklifini reddettiğini duyurdu. CHP'nin bir diğer ortağı HDP'nin Eş Başkanı Cahit Kırkazak da seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Böylece Özgür Özel yönetimindeki CHP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak kurduğu iki partiden istediği yanıtı alamadı.

CHP'li Erdem HDP ve İYİ Parti'den ret yiyen Özel'i hedef aldı: 'Kılıçdaroğlu'ndan akıl al' daveti

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem, yaşananlar sonrasında Özel yönetimini hedef aldı.

"İttifak sistemleri kurmak özel bir meziyettir" diyen Erdem, "Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda gelmiş geçmiş en başarılı siyasi liderdir." ifadelerini kullandı.

Erdem, sözlerinin devamında Özel'i 'Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaya' davet etti.

"İttifak denklemi kurma uzmanı Kılıçdaroğlu'na danışın"

X hesabından paylaşım yapan Erdem, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye siyasetinde “ittifak sistemleri kurmak, majör hikayeler yaratmak” özel bir meziyettir, ve Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda gelmiş geçmiş en başarılı siyasi liderdir.

Böylesi büyük denklemler nasıl kurulur?

Hangi şartları yaratmak gerekir?

Hangi şartlar oluştuğunda nasıl pozisyon almak gerekir?

İşte, “denklem üretme” siyaseti bu basit soruları cevaplamakla başlar.

Değişim hareketi; “eğer Kılıçdaroğlu kalırsa parti kimseyle ittifak kuramaz” dedi. Bugün, önce HEDEP sonra İYİ PARTİ, kat’i olarak partimizle ittifak kuramayacaklarını açıkladılar.

Kalkıp, bu durumdan istifade edecek halim yok! Çünkü ben “GERÇEK BİR CHP’liyim!”

Yönetimimize önerim, Kemal bey ile süreci istişare edin. Deneyimlerinden muhakkak yararlanın. Bu süreci, kayıpsız geçirmek zorundayız. Lakin, yöntemleriniz sonuç vermiyor, bir uzmana; “ittifak denklemi kurma uzmanına” danışmak gerekir. O kişi Kemal beydir…"







