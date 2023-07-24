CHP'li Eren Erdem İmamoğlu'nun rest çektiği iddiasını yalanladı: Kılıçdaroğlu’na 'Değişim olacaksa sizin liderliğinizde olmalı' dedi

"Artık hayret ediyorum, bunları medyaya aktaranlar nereden üretiyorlar, örneğin Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı söyledi… Kemal Bey'e 'çekilin' dedi. Zaten bizim belediye başkanları toplantımızda Kemal Bey'e 'çekilin' deme kontenjanı vardır, yüzde 3 bunu söyler. Kemal Bey geldiğinden beri olan bir şey, bu bir kontenjan zaten. Çanakkale'de, orada burada muhalif 3-4 belediye başkanı çıkıp Kemal Bey'e 'çekilmelisiniz' der, bunlar Ekrem Beyci filan da değiller. Ayrıca Ekrem Bey de konuşmasında, 'Sayın Genel Başkanım, bir değişim olacaksa sizin liderliğinizde olması gerekiyor' şeklinde bir ifade kullandı, aynen oradadır. İki yüz yedi belediye başkanı ve MYK üyelerinin tanıklığında yaptı bu konuşmayı. 'Ben değişimi sizinle konuşarak yapmak taraftarıyım' dedi, çok yapıcı bir konuşma yaptı. Ama basına şöyle yansıdı; 'Genel başkanlıktan çekilmezseniz ben yerelde yokum'. Öyle bir cümle yok."