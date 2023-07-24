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CHP'li Eren Erdem İmamoğlu'nun rest çektiği iddiasını yalanladı: Kılıçdaroğlu’na 'Değişim olacaksa sizin liderliğinizde olmalı' dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanları toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" sözleriyle rest çektiği iddialarını yalanladı. İmamoğlu'nun çok yapıcı bir konuşma yaptığını söyleyen Erdem, "Ekrem Bey konuşmasında, 'Sayın Genel Başkanım, bir değişim olacaksa sizin liderliğinizde olması gerekiyor' şeklinde bir ifade kullandı. İki yüz yedi belediye başkanı ve MYK üyelerinin tanıklığında yaptı bu konuşmayı." dedi.

10:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Eren Erdem, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Değişime siz liderlik edin" dediğini açıkladı.

CHP'li Eren Erdem, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Değişime siz liderlik edin" dediğini açıkladı.

Değişim krizinin her geçen gün büyüdüğü CHP'de belediye başkanları, geçtiğimiz hafta sonu 2024’teki yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddia edildi.

Gazeteci Yalçın Bayer, yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu’na
"Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
dediğini öne sürdü.

İmamoğlu'nun rest çektiği iddiası

Bayer, şunları söyledi:

"Bugün CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na “Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum” demiş, bunun üzerine Ahmet Akın, İmamoğlu’na “Konuşmanızı toparlayın” dediğinde, “toparlayamam, dinleyeceksin” karşılığını vermiş. Olmuyor, ayıp."

CHP'li Eren Erdem yalanladı: 'Değişim sizin liderliğinizde olmalı' dedi

Bayer'in bu iddiasına CHP'li Eren Erdem'den cevap geldi. Sözcü'ye konuşan Erdem, İmamoğlu'nun toplantıda rest çektiğini yalanlayarak şunları söyledi:

"Artık hayret ediyorum, bunları medyaya aktaranlar nereden üretiyorlar, örneğin Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı söyledi… Kemal Bey'e 'çekilin' dedi. Zaten bizim belediye başkanları toplantımızda Kemal Bey'e 'çekilin' deme kontenjanı vardır, yüzde 3 bunu söyler. Kemal Bey geldiğinden beri olan bir şey, bu bir kontenjan zaten. Çanakkale'de, orada burada muhalif 3-4 belediye başkanı çıkıp Kemal Bey'e 'çekilmelisiniz' der, bunlar Ekrem Beyci filan da değiller. Ayrıca Ekrem Bey de konuşmasında, 'Sayın Genel Başkanım, bir değişim olacaksa sizin liderliğinizde olması gerekiyor' şeklinde bir ifade kullandı, aynen oradadır. İki yüz yedi belediye başkanı ve MYK üyelerinin tanıklığında yaptı bu konuşmayı. 'Ben değişimi sizinle konuşarak yapmak taraftarıyım' dedi, çok yapıcı bir konuşma yaptı. Ama basına şöyle yansıdı; 'Genel başkanlıktan çekilmezseniz ben yerelde yokum'. Öyle bir cümle yok."

CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.


#Eren Erdem
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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