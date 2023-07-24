CHP'li Eren Erdem İmamoğlu'nun rest çektiği iddiasını yalanladı: Kılıçdaroğlu’na 'Değişim olacaksa sizin liderliğinizde olmalı' dedi

CHP'li Eren Erdem, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Değişime siz liderlik edin" dediğini açıkladı.
Değişim krizinin her geçen gün büyüdüğü CHP'de belediye başkanları, geçtiğimiz hafta sonu 2024’teki yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi.
Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddia edildi.
İmamoğlu'nun rest çektiği iddiası
Bayer, şunları söyledi:
CHP'li Eren Erdem yalanladı: 'Değişim sizin liderliğinizde olmalı' dedi
Bayer'in bu iddiasına CHP'li Eren Erdem'den cevap geldi. Sözcü'ye konuşan Erdem, İmamoğlu'nun toplantıda rest çektiğini yalanlayarak şunları söyledi: