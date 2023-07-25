|
Gündem

CHP'li Eren Erdem para karşılığı haber yaptırdıklarını kabul etti: Anlaşma yaptığımız başka kanallar da var

Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yaptıkları gerekçesiyle Halk TV ile sözleşmesini fesheden CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, para karşılığında haber yaptırdıklarını, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam." sözleriyle itiraf etti. Kendisine yakın medyayı fonladığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yeni Şafak'ı hedef alarak iktidardan para aldığını öne sürüp seçim yenilgisinden Albayrak Grubu'nu sorumlu tutmuştu.

23:19 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip,
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."
ifadelerini kullandı.

CHP'li Eren Erdem para karşılığı haber yaptırdıklarını kabul etti: Anlaşma yaptığımız başka kanallar da var

Erdem, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, para karşılığında haber yaptırdıklarını,
"Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam."
sözleriyle itiraf etti.



Erdem açıklamasında,
"Halk TV ile anlaşma yapıldı. Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normaldir. Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam. Türkiye'de zorlanarak muhalif görüş beyan ederek birçok mecra vardır ve bunlar iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. Bizi en çok eleştirenler de muhalif medyadır."
diye konuştu.

Kendine yakın medyayı fonlayan Kılıçdaroğlu Yeni Şafak'ı mesnetsiz iddialarla hedef almıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yeni Şafak'ı hedef alarak iktidardan para aldığını öne sürüp seçim yenilgisinden Albayrak Grubu'nu sorumlu tutmuştu.

Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini Yeni Şafak'ın etkili haberlerine bağlamıştı. Erdem'in ifade ettiği söz konusu gerçekler, CHP'nin kendisine yakın medya organlarını nasıl fonladığını bir kez daha ortaya çıkardı.

"Medya üzerindeki baskıları görüyoruz"

Tüm bunların yanında bugün grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de medyaya baskı yapıldığını söyleyip,
"Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz. Bütün engellemeler var. Bu arada doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz. Ama medyada bir özgürlüğün olmadığını da hepimiz bir şekilde günlük yaşamımızda da olsa görüyoruz, yaşıyoruz."
demişti.

Selvi ile Yiğitel Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını anlattı: Müfettişler Albayrak Grubu'nun bir kuruş aldığını tespit edemedi
Selvi ile Yiğitel Halk TV'yi fonlayıp Yeni Şafak'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını anlattı: Müfettişler Albayrak Grubu'nun bir kuruş aldığını tespit edemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen yayınlar yaptığı gerekçesiyle partisi tarafından fonlanan Halk TV ile iş birliğini kesti. Yaşananlar sonrasında CHP liderinin Albayrak Grubu'nu hedef alan skandal açıklamaları akıllara geldi. Kendisine yakın medyayı fonlayıp Yeni Şafak'ı AK Parti tarafından fonlanmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığını gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Melik Yiğitel anlattı. Selvi, "28 Şubat dönemi, müfettişler Yeni Şafak'a girip çıkıyordu. Hiçbirisi parasal bağlantı tespit edemedi" derken Yiğitel ise, "Yeni Şafak Grubu reklam dışında hiçbir şekilde AK Parti'den ya da hükümetten bir kuruş bile para almadığını, Kılıçdaroğlu'nun bunu ispat etmesi gerektiğini söyledi. Ama Kılıçdaroğlu'nun kendisinin medyayı beslediği ortaya çıktı" diye konuştu.



#Eren Erdem
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Halk TV
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ilk 11’leri