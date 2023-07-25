CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem
CHP'li Eren Erdem para karşılığı haber yaptırdıklarını kabul etti: Anlaşma yaptığımız başka kanallar da var
Kendine yakın medyayı fonlayan Kılıçdaroğlu Yeni Şafak'ı mesnetsiz iddialarla hedef almıştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yeni Şafak'ı hedef alarak iktidardan para aldığını öne sürüp seçim yenilgisinden Albayrak Grubu'nu sorumlu tutmuştu.
Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini Yeni Şafak'ın etkili haberlerine bağlamıştı. Erdem'in ifade ettiği söz konusu gerçekler, CHP'nin kendisine yakın medya organlarını nasıl fonladığını bir kez daha ortaya çıkardı.