Gündem CHPli Eren Erdemden İmamoğluna salvo Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın
POLİTİKA

CHP'li Eren Erdem'den İmamoğlu'na salvo: Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdem katılıdığı televizyon programında İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sessiz kalmasına ilişkin, "Anket şirketlerinde yüksek oranda oy aldığım çıkıyor diye susarsam masanın düzenini bozarım" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Eren Erdemden İmamoğluna salvo: Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına CHP'li Eren Erdem sert tepki gösterdi. Erdem TELE1'de katıldığı Türkiye'nin Geleceği adlı programda İmamoğlu'nun altılı masanın düzenini bozduğunu belirtti.

'BEDELİNİ ÖDERSİN'

CHP'li Eren Erdem, İmamoğlu'na yönelik, "Eğer bir anket şirketi anket yapsa ve dese ki Eren Erdem yüzde altmış çıkıyor. Beş dakika içinde hemen açıklama yaparım. Masanın düzeni bozulmasın. Masanın düzeni bozulur ve yarın benden dolayı oluşabilecek arızaların bedeli ağır olur benim için. Dolayısıyla benim derhal bunu reddetmem gerekir. Bunun maliyetini ödeyemem. Çünkü masanın doğal rotasında ve seyrinde ben bir tartışmaya sebep oluyorsam yarın bunun bedeli bana ağır olur. Bu maliyetten kaçınma adına derhal çıkar 'Benim liderim adaydır, ben de onun arkasındayım. Nereden çıkarıyorsunuz kardeşim. Ben işimin başındayım' diye açıklama yaparım. Ama bu yapılmıyorsa o zaman da bunun maliyetine katlanırsınız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Eren Erdem'den İmamoğlu'na salvo: Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın
OYNAT 01:24
CHP'li Eren Erdem'den İmamoğlu'na salvo: Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Erdem katıldığı televizyon programında İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sessiz kalmasına ilişkin, 'Anket şirketlerinde yüksek oranda oy aldığım çıkıyor diye susarsam masanın düzenini bozarım ve bunun maliyetini ödeyemem diye düşünmek gerekir' dedi.


Çok az kaldı

Çok az kaldı

Yakında tamamen yok olacak.
90 yıl sonra aynı kare

90 yıl sonra aynı kare

​Devlet millet iş birliğiyle yapılmıştı: Öyle de restore edildi.
İmamoğludan Saraçhane itirafı: Kılıçdaroğlu sosyal medyadan öğrendim demişti

MSB: F-16'larımız gerekli karşılığı verdi.

Yedi ilçede<br>11 adres basıldı

Yedi ilçede
11 adres basıldı

İstanbul'da DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.