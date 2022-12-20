CHP'li Eren Erdem'den İmamoğlu'na salvo: Masanın düzenini bozarsan sonuçlarına katlanırsın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına CHP'li Eren Erdem sert tepki gösterdi. Erdem TELE1'de katıldığı Türkiye'nin Geleceği adlı programda İmamoğlu'nun altılı masanın düzenini bozduğunu belirtti.

'BEDELİNİ ÖDERSİN'

CHP'li Eren Erdem, İmamoğlu'na yönelik, "Eğer bir anket şirketi anket yapsa ve dese ki Eren Erdem yüzde altmış çıkıyor. Beş dakika içinde hemen açıklama yaparım. Masanın düzeni bozulmasın. Masanın düzeni bozulur ve yarın benden dolayı oluşabilecek arızaların bedeli ağır olur benim için. Dolayısıyla benim derhal bunu reddetmem gerekir. Bunun maliyetini ödeyemem. Çünkü masanın doğal rotasında ve seyrinde ben bir tartışmaya sebep oluyorsam yarın bunun bedeli bana ağır olur. Bu maliyetten kaçınma adına derhal çıkar 'Benim liderim adaydır, ben de onun arkasındayım. Nereden çıkarıyorsunuz kardeşim. Ben işimin başındayım' diye açıklama yaparım. Ama bu yapılmıyorsa o zaman da bunun maliyetine katlanırsınız" ifadelerini kullandı.

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