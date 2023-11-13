Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'Değişimcilerin' adayı Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu.

Genel Başkanlığı Özgür Özel'in kazanmasının ardından CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem görevinden istifa etti. Erdem bugün sosyal medya platformu X üzerinden Özel'e yüklendi.

CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e: Namus şeref sözü verdin anında çark ettin

Özel'in ön seçim konusunda 'namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini' belirten Erdem, "Kurultayımızda '3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız' dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz" ifadelerini kullandı.

"Tüzük kurultayı yapmamanız tabanı kaygılandırıyor."

Erdem, Özel'i hedef aldığı açıklamasında şunları yazdı:

"Sayın Genel Başkanım, 38. olağan kurultayımızda “3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ÖNSEÇİMİ tüzüğe yazacağız” ÖNSEÇİM dediniz. Üstüne, “namus sözü veriyorum” dediniz.

Ben, bir partiliyim! Haşa sizi yıpratmak gibi bir gayem olamaz…

Ama, “haberim yok,” ÖNSEÇİM YOK, temayül yapacağız demişsiniz.

Haşa! Kalkıp namus şeref edebiyatı yapmam! Ama tüzük kurultayı yapmamanız tabanı kaygılandırıyor.

Öte yandan; “namus şeref sözü vererek” yapacağınızı söylediğiniz tüzük kurultayında; yapısal sorunlarımızı büyük ölçüde aşıp seçime öyle girecektik.

Lakin, “kurultayda namus sözü” diyerek önerdiğiniz kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik.

Lakin, anında çark ettiniz.

Kurultay yok dediniz.

Sağlık olsun."

Kendisi de namus sözü verip tutmamıştı

Erdem, mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması durumunda istifa edeceğini söylemiş ve 'namus sözünü' tutmamıştı.

X hesabından, 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Erdem'in görev alanı, Kılıçdaroğlu tarafından daha da genişletilmişti.







