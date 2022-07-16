Gündem CHPli eski belediye başkanından skandal 15 Temmuz paylaşımı Gözaltına alındı
BALIKESİR

CHP’li eski belediye başkanından skandal '15 Temmuz' paylaşımı: Gözaltına alındı

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından CHP’li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeni ile gözaltına alındı. Sarı'ya halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
CHP’li eski belediye başkanı Hüseyin Sarı 15 Temmuz paylaşımı nedeni ile gözaltına alındı
Hüseyin Sarı

CHP’li Sarı’nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, iletisinde, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" şeklinde bilgi verdi.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Sarı’ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

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