CHP'li eski vekillerden Deniz Baykal’a ziyaret: Partideki gelişmelerden rahatsızız

Eski CHP Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Mevlüt Dudu, eski CHP Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'in ardından Deniz Baykal'la da bir araya geldi.

Deniz Baykal

"Genel başkanların görüşmesi sonrası hareketlilik olacak"

Ziyaretlere ilişkin konuşan Baydar, "Önceki dönem genel başkanları ziyaret ettik. Neler yapılabileceği konusunda hem onların görüşlerini dinledik hem bizim bazı önerilerimiz oldu, onları tartıştık. Sanırım genel başkanlar kendi aralarında bir telefon trafiği yapacaklar, telefon trafiğine göre de bir hareketlilik olacak diye düşünüyoruz" dedi.

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"Partideki bazı gelişmelerden rahatsızız"

Metin Lütfi Baydar, Muharrem İnce ile bir temaslarının olup olmadığı sorusuna, "Şu anda bizler de Muharrem Bey de CHP üyesiyiz. CHP üyesi olarak partideki son dönemdeki bazı gelişmelerden rahatsızız. Bunları dile getiriyoruz" yanıtını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine de Baydar, "Genel başkanların kendi aralarındaki değerlendirmelerinden sonra buna yönelik bizlere bir görev düştüğü takdirde herkesle görüşürüz" şeklinde konuştu.