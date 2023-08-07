CHP'li Faik Öztrak değişim sorularını geçiştirip yerel seçimler öncesi 'yenilik' vurgusu yaptı: 35 milyon oy alacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'na parti içerisinden yöneltilen 'değişim' çağrılarına ilişkin soruya yanıt verdi.
"Kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz"
Değişim sorularını geçiştirip yerel seçimler öncesi 'yenilik' vurgusu yaptı: 35 milyon oy alacağız
Öztrak, CHP olarak sahada olduklarını, emeklinin, esnafın, çiftçinin yanında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda"
Öztrak, tüzük çalışmalarına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı: