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CHP'li Faik Öztrak değişim sorularını geçiştirip yerel seçimler öncesi 'yenilik' vurgusu yaptı: 35 milyon oy alacağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'değişim' çağrılarına ilişkin, "Partinin içişlerini kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz" açıklamasında bulundu. Sözlerinin devamında yerel seçimler öncesi 'yenilenme' vurgusu yapan Öztrak, "Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız." dedi.

18:28 . 7/08/2023 Monday
AA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'na parti içerisinden yöneltilen 'değişim' çağrılarına ilişkin soruya yanıt verdi.

"Kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz"

"Genel Merkez, değişim hareketindeki son durumu nasıl değerlendiriyor?"
sorusu üzerine Öztrak,
"Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda gündemdeki meseleleri, hayat pahalılığını, deprem bölgesinde yaşanan sorunları, yapılacak uygulamaları konuştuk. Ama bunlarla ilgili hiçbir soru yok bahsettiğin konu ise partinin içişleri ile ilgilidir. Partinin içişleri ilgili konuları biz kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz."
ifadelerini kullandı.

Değişim sorularını geçiştirip yerel seçimler öncesi 'yenilik' vurgusu yaptı: 35 milyon oy alacağız

Öztrak, CHP olarak sahada olduklarını, emeklinin, esnafın, çiftçinin yanında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetin partisiyiz. Kongrelerimizle örgütlerimizi ülke çapında hızla yenilerken, yerel seçimlere de büyük bir hızla hazırlanıyoruz ve bir kere daha bizlere oy veren milyonlara sesleniyoruz. Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok üzgünüz.
Ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil, ayağa kalkacağız, eksikleri gidereceğiz, hataları telafi edeceğiz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız. Seçimden sonra da belediyelerimiz çok başarılı hizmetlere imza atacak."

"Tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda"

Öztrak, tüzük çalışmalarına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sayın Genel Başkanımız uygun gördüğü zaman, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Ben şu kadarını ifade edeyim, tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılımla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimiz tüzükle ilgili katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar.
Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda
. Görüş bildirme süresi 10 Eylül'e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre başkanlığında bir heyet, bu önerilerin hepsini tek tek değerlendiriyor. Dünyadaki sosyal demokrat partilerdeki uygulamalardaki incelemelerini sürdürüyorlar. Gerçekten örnek olacak bir tüzüğü hazırlama gayreti içindeler."


#Faik Öztrak
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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