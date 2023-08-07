CHP'li Faik Öztrak değişim sorularını geçiştirip yerel seçimler öncesi 'yenilik' vurgusu yaptı: 35 milyon oy alacağız

"Sayın Genel Başkanımız uygun gördüğü zaman, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Ben şu kadarını ifade edeyim, tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılımla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimiz tüzükle ilgili katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar.

Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda