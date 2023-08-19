CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız

"Duygusal kopuşun en büyüğü karşı cephede yaşanıyor. Güvendikleri tek şey bizi darmadağın etmek. Biz hep birlikteyiz, bu seçimi alacağız. Bu yıl bizim yüzüncü yılımız. Bu yüzüncü yıl CHP’liler olarak büyük bir coşkuyla kutlayacağız."