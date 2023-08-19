CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.
Daha önce yerel seçimlerde 'tarih yazacağız' açıklamasında bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu kez de AK Parti yönetiminde olan belediyeleri kazanacaklarını iddia etti. Öztrak, "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.
Genel seçimlerden önce vatandaşlara hayal satan CHP, çizgisini bozmadan devam ediyor. Son olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir Çeşme'deki ilçe kongresinde konuştu. Kongreye İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın da katıldı.
Daha önce yerel seçimlerde “Tarih yazacağız” açıklamasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan iddialı bir açıklama daha geldi.
"KONYA'YI BİLE ALACAĞIZ"
Öztrak, 14 mayıs seçimlerinde iki milletvekili çıkarabildikleri Konya'yı bile alacaklarını söyledi.
Öztrak konuyla ilgili şunları söyledi:
“Seçimleri kazanamadık. 'Biz kaybetmedik' dediğimiz zaman kızıyorlar. Yere düşüp kalkamıyorsanız kaybetmişsinizdir. Kongrelerimizle ayağa kalkıyoruz. Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz!”
"DUYGUSAL KOPUŞ KARŞI TARAFTA YAŞANIYOR"
Öte yandan CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler seçmende duygusal bir kopuş olduğundan bahsediyordu.
Ancak Öztrak için durumun öyle olmadığı görüldü.