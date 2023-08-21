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CHP'li Faik Öztrak'tan 'değişim' tepkilerine bir acayip yanıt: 2019 yerel seçimleri sonrası Erdoğan da istifa etmedi nedenini açıklasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin, "En hayırlısı Kılıçdaroğlu'nun çekilip gitmesi lazım. Dünyada seçimi kaybeden gidiyor, bunda böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalardan rahatsızlık duyan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2019 yerel seçimlerini kazandıklarını öne sürüp, "Erdoğan bir önceki seçimde yaşadığı yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere 2019 yerel seçimlerinde AK Parti 818 belediye 11 bin 309 meclis üyesi, CHP ise 232 belediye ve 4 bin 320 meclis üyesi ile temsil hakkı kazanmıştı.

18:19 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim yenilgisi sonrasında 'istifa' tepkilerine maruz kaldı. Partisinden kendisine yönelik başlatılan 'değişim' hareketlerini de görmezden gelen CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirdiği Macaristan ziyareti sonrasında yurda dönüş sırasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"En hayırlısı Kılıçdaroğlu'nun çekilip gitmesi lazım"

CHP'deki değişim tartışmalarına değinen Erdoğan,
"Bunu şimdi halkımıza soracağız. Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14’te olsa, 15’te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım."
dedi.
"Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok."
diyen Erdoğan,
"Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. Bolu’nun belediye başkanı otobüsün üstüne çıkıyor, oradan koltuk atıyor. Genel merkezin önünde yapıyor bunu ve bu Bolu belediye başkanı. Önce neydi? Milletvekili. Sonra Bolu’ya belediye başkanı. Bundan sonra da bunlar da en ufak bir değişim söz konusu olmaz. Bunların içinden çıkan genel başkanlar yok mu? Var. Şimdi bu genel başkanların her biri de ‘ben meydandayım’ diyor. Birisi gitti milletvekili oldu. Şimdi onun görevi Kılıçdaroğlu’nu savunmak. Genel başkan yardımcısı için sen de ‘istifa etmen lazım’ diyor. CHP, ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye’nin en büyük kaybı, demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok."
diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı hali gördünüz benim halkım buna layık değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan dönüşü önemli açıklamalar: İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı hali gördünüz benim halkım buna layık değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Macaristan’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmelerde Macaristan ile ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunuldu. Ziyaret dönüşü gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil'' ifadelerini kullandı.

CHP'li Faik Öztrak'tan 'değişim' tepkilerine bir acayip yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'deki değişimle ilgili açıklamalarına ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanallarında tartışmaya çağırdığını belirten Öztrak,
"Bir önceki seçimde yaşadığı İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilgilerini nereye koyduğunu bu yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin."
diye konuştu.

AK Parti'den CHP'den 4 kat fazla belediyede yönetim hakkına sahip

Hatırlanacağı üzere 2019 yerel seçimlerinde AK Parti 818 belediye 11 bin 309 meclis üyesi, CHP ise 232 belediye ve 4 bin 320 meclis üyesi ile temsil hakkı kazanmıştı.




#Faik Öztrak
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
#2019 seçimleri
1 saat önce
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