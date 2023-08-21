CHP'li Faik Öztrak'tan 'değişim' tepkilerine bir acayip yanıt: 2019 yerel seçimleri sonrası Erdoğan da istifa etmedi nedenini açıklasın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak
Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim yenilgisi sonrasında 'istifa' tepkilerine maruz kaldı. Partisinden kendisine yönelik başlatılan 'değişim' hareketlerini de görmezden gelen CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirdiği Macaristan ziyareti sonrasında yurda dönüş sırasında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"En hayırlısı Kılıçdaroğlu'nun çekilip gitmesi lazım"
CHP'li Faik Öztrak'tan 'değişim' tepkilerine bir acayip yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'deki değişimle ilgili açıklamalarına ilişkin konuştu.
AK Parti'den CHP'den 4 kat fazla belediyede yönetim hakkına sahip
Hatırlanacağı üzere 2019 yerel seçimlerinde AK Parti 818 belediye 11 bin 309 meclis üyesi, CHP ise 232 belediye ve 4 bin 320 meclis üyesi ile temsil hakkı kazanmıştı.