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CHP'li Gaye Usluer ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'sizin yüzünüzden kaybettik' tartışması: Size göre Kılıçdaroğlu da yüzde 60'la kazanıyordu

CHP eski Milletvekili Gaye Usluer ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, katıldıkları canlı yayında kurdukları ittifak üzerine tartışmaya tutuştu. Usluer, 2019 yerel seçimlerinde CHP teşkilatlarının çalışmadığını söyleyip, "Balıkesir'i sizin yüzünüzden kaybettik" imasında bulundu. Usluer'in sözlerine tepki gösteren Çömez ise, "Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce yüzde 60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre" ifadelerini kullandı.

22:47 . 13/08/2023 Pazar
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İYİ Partili Turhan Çömez ile CHP'li Gaye Usluer canlı yayında tartıştı.

İYİ Partili Turhan Çömez ile CHP'li Gaye Usluer canlı yayında tartıştı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı ağır yenilgi Millet İttifakı'nı birbirine düşürdü. İYİ Parti ile CHP arasında büyüyen kavga, CHP liderinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokolün ortaya çıkmasıyla daha da alevlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp
"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir."
demişti.
CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener, "
Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
itirafında da bulunup seçimlerde aldıkları yenilgiyi kabullenmişti.

İki parti arasındaki kavga gündemi meşgul ederken CHP eski Milletvekili Gaye Usluer ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, katıldıkları Sözcü TV canlı yayınında kurdukları ittifak üzerine tartışmaya tutuştu.



Canlı yayında sizin yüzünüzden kaybettik' tartışması: Size göre Kılıçdaroğlu da yüzde 60'la kazanıyordu

Usluer, 2019 yerel seçimlerinde CHP teşkilatlarının çalışmadığını söyleyip, "Balıkesir'i sizin yüzünüzden kaybettik" imasında bulundu.

CHP'li eski vekil,
"Elbette ki ittifaklar karşılıklık fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İyi Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir. İyi Parti '11 büyükşehir bizim sayemizde alındı' diyor ama burada karşılıklı fedakarlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İyi Parti orada iddiada bulunmuştur. 'Biz alalım, biz alırız' diye, alamamıştır"
ifadelerini kullandı.
Usluer'in sözlerine tepki gösteren Çömez ise,
"Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce yüzde 60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre"
diye konuştu.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gaye Usluer
#Turhan Çömez
#CHP
#İYİ Parti
17 dakika önce
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