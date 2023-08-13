CHP'li Gaye Usluer ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'sizin yüzünüzden kaybettik' tartışması: Size göre Kılıçdaroğlu da yüzde 60'la kazanıyordu

İYİ Partili Turhan Çömez ile CHP'li Gaye Usluer canlı yayında tartıştı.
İki parti arasındaki kavga gündemi meşgul ederken CHP eski Milletvekili Gaye Usluer ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, katıldıkları Sözcü TV canlı yayınında kurdukları ittifak üzerine tartışmaya tutuştu.
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Usluer, 2019 yerel seçimlerinde CHP teşkilatlarının çalışmadığını söyleyip, "Balıkesir'i sizin yüzünüzden kaybettik" imasında bulundu.